O femeie de 45 de ani a murit miercuri seară, în localitatea Poienile de Sub Munte din județul Maramureș, după ce a fost împușcată de un vânător care ar fi confundat-o cu un animal sălbatic, potrivit Mediafax.
Polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Leordina au fost sesizați în jurul orei 21:00 că o femeie ar fi fost împușcată. La fața locului, aceasta prezenta o plagă împușcată în zona gâtului, iar din cauza rănilor a fost constatat decesul.
Din primele verificări, polițiștii au identificat un bărbat de 35 de ani, bănuit că ar fi tras cu o armă de vânătoare în direcția femeii. Potrivit autorităților, vânătorul ar fi confundat-o cu un animal sălbatic.
Bărbatul se află în custodia poliției, pentru continuarea verificărilor și clarificarea tuturor împrejurărilor. La fața locului s-a deplasat și o echipă complexă de cercetare, iar ancheta este în desfășurare.
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