Un focar de pestă porcină africană a fost confirmat într-o gospodărie din localitatea Veseud, comuna Slimnic, județul Sibiu.

Cinci porci au fost sacrificați pentru a împiedica răspândirea bolii, iar autoritățile au instituit restricții în 16 localități din apropiere. Sunt interzise transportul animalelor și comercializarea acestora în condițiile stabilite prin planul de măsuri.

Boala a fost depistată într-o gospodărie din Veseud, unde erau crescuți cinci porci pentru îngrășare. Suspiciunea de pestă porcină africană a fost confirmată în urma analizelor efectuate de Laboratorul Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Sibiu, prin metoda Real Time PCR.

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În urma confirmării focarului, Centrul Local de Combatere a Bolilor Sibiu, condus de prefectul Mircea Crețu, a aprobat în unanimitate planul de măsuri pentru limitarea răspândirii virusului.

Autoritățile au decis sacrificarea tuturor celor cinci porci din gospodăria afectată. Animalele au fost ulterior îngropate, sub supraveghere sanitar-veterinară, conform procedurilor aplicabile în asemenea situații.

Totodată, în gospodăria respectivă a fost interzisă scoaterea animalelor, a furajelor și a dejecțiilor.

Restricții în 16 localități din județul Sibiu

Pentru prevenirea răspândirii pestei porcine africane, autoritățile au delimitat două zone de restricție în jurul focarului.

Zona de protecție, cu o rază de cel puțin 3 kilometri, cuprinde localitățile Veseud și Ruși.

În jurul focarului a fost stabilită și o zonă de supraveghere, cu o rază de cel puțin 10 kilometri, care include alte 14 localități:

Șeica Mică

Agârbiciu

Șoala

Albi

Pădureni

Șeica Mare

Boarta

Petiș

Mighindoala

Buia

Ștenea

Slimnic

Loamneș

Hașag

În total, măsurile de protecție și supraveghere vizează 16 localități din județul Sibiu.

Proprietarii nu au voie să sacrifice porcii fără anunțarea medicului veterinar

În localitățile aflate sub restricții, crescătorii de animale trebuie să respecte o serie de măsuri obligatorii.

Este interzisă sacrificarea porcilor fără anunțarea medicului veterinar, precum și deplasarea animalelor din specia porcină către sau dinspre exploatațiile aflate în zonele de restricție, în condițiile prevăzute de planul de combatere a bolii.

De asemenea, sunt interzise organizarea târgurilor, piețelor și expozițiilor în care sunt adunate animale din speciile vizate, precum și anumite activități de colectare și transport al acestora.

Restricțiile se aplică și circulației cărnii proaspete, organelor și produselor din carne provenite de la porci domestici sau mistreți, în situațiile prevăzute de planul aprobat de autorități.

Crescătorii sunt obligați să anunțe imediat medicul veterinar dacă observă semne de îmbolnăvire la porci.

Prima dezinfecție a fost deja efectuată

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Sibiu coordonează măsurile de combatere a focarului, împreună cu Unitatea Locală de Sprijin Slimnic.

Prima operațiune de dezinfecție a fost efectuată miercuri, 28 octombrie 2026, iar echipamentele necesare intervențiilor sunt asigurate de DSVSA Sibiu.

La verificările și controalele din zonele afectate participă, în limitele atribuțiilor legale, și polițiștii, jandarmii și reprezentanții altor instituții cu responsabilități în domeniu.

Controalele vor viza în special localitățile incluse în zonele de restricție și căile de comunicație rutieră, pentru prevenirea transporturilor neautorizate de animale și produse provenite de la acestea.

Când vor putea fi crescuți din nou porci în gospodăria afectată

Autoritățile nu au stabilit deocamdată o dată exactă pentru repopularea gospodăriei în care a fost confirmată pesta porcină africană.

Reluarea creșterii porcilor va depinde de evoluția situației epidemiologice și de îndeplinirea tuturor condițiilor sanitar-veterinare prevăzute de legislație.

Planul de măsuri va fi aplicat sub supravegherea DSVSA Sibiu și poate fi modificat dacă apar noi cazuri sau dacă evoluția bolii impune măsuri suplimentare.

Pesta porcină africană este o boală virală gravă care afectează porcii domestici și mistreții. Boala nu se transmite la om, însă poate provoca pierderi importante crescătorilor de animale și impune măsuri stricte pentru prevenirea răspândirii virusului.

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