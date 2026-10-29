Forfotă în Piața Cibin din Sibiu, unde oamenii au venit să cumpere flori pentru Sâmbăta Morților, cunoscută și ca Moșii de Toamnă. Crizantemele sunt printre cele mai căutate, iar prețurile pornesc de la 10 lei și ajung la 30 de lei, în funcție de mărimea florilor.

Sibienii se pregătesc să meargă la cimitir pentru a-i pomeni pe cei dragi, iar mulți aleg să cumpere flori direct de la producători. Bugetele diferă de la un cumpărător la altul. Unii sunt dispuși să cheltuie câteva sute de lei, în timp ce alții aleg buchete mai mici, în funcție de posibilități.

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▶ Vezi pagina acestui video: Forfotă în Piața Cibin înainte de Sâmbăta Morților: sibienii dau și 200 de lei pe flori — VIDEO

Crizantemele, la mare căutare în Piața Cibin

Comercianții spun că există cerere pentru crizanteme în această perioadă, iar cumpărătorii caută flori cât mai frumoase, în culori și dimensiuni diferite. Albul și galbenul se numără printre preferințele clienților.

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Ioana Novac, producătoare din județul Dolj, spune că vinde crizanteme cu prețuri cuprinse între 10 și 30 de lei. Aceasta afirmă că prețurile au rămas la același nivel ca anul trecut, deși costurile de producție au crescut. „Preurile încep de la 10 lei și ajung până la 30 de lei. Suntem producători și, ca să ne vindem marfa, trebuie să avem prețuri pentru toate buzunarele. Crizantemele albe și galbene se caută în această perioadă”, a explicat Ioana Novac.

Producătoarea spune că a investit mai mult în flori față de anul trecut, însă a păstrat prețurile pentru a putea vinde marfa.

Producătorii locali speră la mai mulți cumpărători

Și producătorii din Sibiu se pregătesc să încheie sezonul florilor. Maria, care cultivă crizanteme de grădină în cartierul Turnișor, a venit în Piața Cibin cu buchete pregătite pentru cumpărători.

Prețul mediu al unui buchet este de aproximativ 15 lei. Comercianții speră ca în apropierea Sâmbetei Morților să ajungă mai mulți oameni în piață.

„Crizantemele de grădină sunt cultivate în Turnișor. Sunt producător local și aceasta este ultima perioadă în care vin în piață. Cu ocazia asta închei și sezonul florilor și aștept să vină oamenii. Deocamdată, mai puțin, dar sperăm”, a spus Maria.

Pentru producătorii care își vând direct marfa, această perioadă marchează finalul sezonului florilor de toamnă, iar vânzările din aceste zile sunt importante înainte de încheierea activității din piață.

Buget de 200 de lei pentru flori

Printre cumpărătorii întâlniți în Piața Cibin se numără și oameni care alocă bugete consistente pentru florile pe care le duc la cimitir. Unul dintre aceștia spune că a venit să cumpere flori pentru pomenirea celor decedați și că bugetul său este de aproximativ 200 de lei. „Cel puțin aici cumperi direct de la producător și merită”, a spus cumpărătorul, care a apreciat și posibilitatea de a negocia prețul direct cu producătorul.

Întrebat cât intenționează să cheltuie pentru Sâmbăta Morților, acesta a răspuns: „Cam 200 de lei este bugetul pentru flori”.

Pentru alți sibieni, cumpărăturile sunt mai restrânse, iar alegerea florilor depinde de bugetul disponibil. Crizantemele rămân însă printre opțiunile preferate în această perioadă, atât pentru varietatea de culori, cât și pentru prețurile accesibile.

Pe lângă crizanteme, sibienii caută în această perioadă și candele și coroane pentru a le duce la cimitir de Sâmbăta Morților. Prețurile diferă în funcție de dimensiune, model și materialele folosite, iar cumpărătorii își aleg produsele în funcție de bugetul disponibil.

Candelele simple costă aproximativ 2–6 lei, în timp ce modelele din sticlă, decorative sau de dimensiuni mai mari pot ajunge la 15–25 de lei. Coroanele funerare artificiale pornesc de la aproximativ 39–50 de lei pentru modelele simple și pot depăși 100 de lei, în funcție de formă și dimensiune.

Sâmbăta Morților, cunoscută și ca Moșii de Toamnă, este un moment în care credincioșii își pomenesc rudele și apropiații decedați. Mulți merg la cimitir, duc flori și aprind lumânări în memoria celor pe care i-au pierdut.

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