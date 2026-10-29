Generalul Iosif Rus, veteran de război din Gherla și considerat cel mai vârstnic om din România, a împlinit miercuri, 28 octombrie, 111 ani, relatează Mediafax.

Cu această ocazie, a primit Emblema de Onoare a Armatei României, într-o ceremonie organizată de Divizia 4 Infanterie „Gemina” și Primăria municipiului Gherla.

La eveniment a participat și prefectul județului Cluj, Maria Forna, care i-a transmis veteranului un mesaj de recunoștință pentru serviciul său în slujba țării și a comunității. Potrivit prefectului, distincția exprimă respectul Armatei Române față de cei care au slujit-o și au contribuit la apărarea țării.

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Iosif Rus s-a născut la 28 octombrie 1915, în localitatea Ghiolt, comuna Țaga, județul Cluj. Pentru faptele de arme a primit Ordinul „Steaua României”, iar de-a lungul timpului a fost declarat Cetățean de Onoare al municipiului Gherla și a primit distincția „Onoare pentru Cluj”.

Anterior, cea mai vârstnică persoană din România era considerată Noja Paladia, care a murit în septembrie, potrivit Primăriei Cugir.

FOTO Maria Forna Facebook

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