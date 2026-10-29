Apicultorii din comunitățile din jurul Munților Făgăraș, inclusiv din șase localități din județul Sibiu, pot obține granturi de câte 4.000 de euro pentru dezvoltarea stupinelor. Programul este lansat de Fundația Conservation Carpathia și Roadele Munților Făgăraș, în parteneriat cu Zentiva România, prin Carpathia Fund. Vor fi finanțați patru apicultori, iar înscrierile sunt deschise până pe 27 noiembrie 2026.

Programul se adresează apicultorilor din zona Munților Făgăraș care practică deja stupăritul pastoral sau care intenționează să își amplaseze temporar stupii în această zonă. Banii pot fi folosiți pentru modernizarea stupinelor, achiziția de echipamente, adoptarea unor practici ecologice, dar și pentru promovarea și valorificarea produselor apicole.

Pe ce se pot cheltui banii

Printre investițiile care pot primi finanțare se numără instalarea de sisteme fotovoltaice, cântare electronice, senzori de temperatură și garduri electrice, cumpărarea sau repararea stupilor, precum și cheltuielile de deplasare în pastoral (transhumanță apicolă) în zona Munților Făgăraș.

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Programul acoperă și cheltuieli pentru certificarea ecologică, ambalaje din sticlă, acțiuni de marketing și promovare, pachete sub brandul Roadele Munților, dar și activități educaționale despre stupină.

Cine poate aplica

Pot solicita finanțare apicultorii care își desfășoară activitatea în următoarele localități din cinci județe:

Sibiu: Turnu Roșu, Racovița, Avrig, Porumbacu de Jos, Cârțișoara, Arpașu de Jos;

Turnu Roșu, Racovița, Avrig, Porumbacu de Jos, Cârțișoara, Arpașu de Jos; Brașov: Ucea, Viștea, Drăguș, Sâmbăta de Sus, Lisa, Recea, Hârseni, Șinca Veche, Șinca Nouă, orașele Făgăraș și Victoria;

Ucea, Viștea, Drăguș, Sâmbăta de Sus, Lisa, Recea, Hârseni, Șinca Veche, Șinca Nouă, orașele Făgăraș și Victoria; Argeș: Dâmbovicioara, Rucăr, Valea Mare Pravăț, Lerești, Domnești, Nucșoara, Arefu, Sălătrucu, Dragoslavele, Stoenești, Cetățeni, Bughea de Sus, Berevoești, Albeștii de Argeș, Mioarele;

Dâmbovicioara, Rucăr, Valea Mare Pravăț, Lerești, Domnești, Nucșoara, Arefu, Sălătrucu, Dragoslavele, Stoenești, Cetățeni, Bughea de Sus, Berevoești, Albeștii de Argeș, Mioarele; Vâlcea: Perișani, Boișoara, Câineni;

Perișani, Boișoara, Câineni; Dâmbovița: Pucheni, Runcu, Moroeni.

Solicitanții trebuie să dețină între 80 și 150 de familii de albine, înregistrate conform legislației, și să îndeplinească cerințele legale pentru desfășurarea activității. De asemenea, trebuie să fie înscriși în sistemul de agricultură ecologică sau să se angajeze că vor intra în conversie ecologică în termen de 12 luni. Dacă nu dețin încă autorizațiile necesare pentru activitățile propuse, acestea trebuie obținute înainte de virarea grantului.

Fiecare beneficiar va primi 4.000 de euro și va trebui să asigure o cofinanțare de minimum 15% din valoarea eligibilă a proiectului. Proiectele se implementează în cel mult șase luni, cu termen de finalizare 30 iunie 2027, iar apicultorii vor primi asistență tehnică din partea echipei Fundației Conservation Carpathia.

„Apicultura este o activitate cu tradiție în comunitățile din jurul Munților Făgăraș și poate oferi în continuare oportunități economice pentru oamenii de aici. Prin acest program vrem să îi ajutăm pe apicultori să investească în stupinele lor și să adopte practici care au un impact mai redus asupra naturii. Ne dorim ca producătorii locali să poată trăi din munca lor, folosind responsabil resursele pe care le oferă această zonă”, a declarat István Szabó, director Relații cu Comunitățile în cadrul Fundației Conservation Carpathia.

Cum se pot înscrie apicultorii

Cererile de finanțare pot fi trimise până pe 27 noiembrie 2026, ora 24:00, la adresa de e-mail m.petrisor@carpathia.org (Maria Petrișor). Dosarul trebuie să cuprindă formularul de cerere, bugetul proiectului și documentele justificative prevăzute în documentul pentru solicitanți. Detalii despre program și condițiile de eligibilitate se găsesc pe site-ul Fundației Conservation Carpathia.

Proiectele vor fi evaluate între 30 noiembrie și 6 decembrie 2026, iar acordurile de finanțare vor fi semnate în decembrie.

Roadele Munților Făgăraș este o întreprindere socială înființată de Fundația Conservation Carpathia în 2021, care funcționează ca un integrator de produse naturale și servicii provenite de la producătorii din jurul Munților Făgăraș.

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