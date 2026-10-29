Indicatoare noi pentru trotinete, montate în 5 parcuri din Sibiu: Primăria explică ce semnifică / foto

Mai mulți sibieni se arată nemulțumiți de faptul că prin parcurile din oraș se circulă cu trotinete electrice și biciclete, în condițiile în care aleile sunt folosite și de pietoni, familii cu copii sau persoane care ies la plimbare. În urma acestor nemulțumiri, Primăria Sibiu vine cu explicații privind regulile aplicabile trotinetelor electrice și precizează că a montat indicatoare de interzicere a circulației acestora în cinci parcuri: Sub Arini, ASTRA, Belvedere, Cetății și Tineretului.

Montarea indicatoarelor în parcurile din Sibiu vine în contextul nemulțumirilor exprimate de mai mulți sibieni, care reclamă circulația trotinetelor electrice și a bicicletelor pe aleile din parcuri. Oamenii își doresc ca aceste spații să fie sigure pentru pietoni, în special pentru copii și familiile care ies la plimbare. În acest context, Primăria Sibiu explică ce reguli se aplică și unde este interzisă circulația trotinetelor electrice.

Interdicția este prevăzută în Regulamentul privind condițiile de utilizare a trotinetelor electrice în municipiul Sibiu, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 134/2026. Cei care nu respectă prevederile regulamentului riscă amenzi cuprinse între 800 și 1.000 de lei.

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Primăria explică de ce au fost montate indicatoarele

Reprezentanții administrației locale precizează că indicatoarele au fost amplasate pentru a marca în teren o interdicție deja prevăzută în regulament. Măsura a fost avizată de Comisia pentru sistematizarea circulației și de Biroul Rutier Sibiu din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu.

Potrivit Primăriei, circulația trotinetelor electrice este interzisă pe aleile parcurilor și grădinilor publice care nu au piste pentru biciclete.

„Prin HCL nr. 134/2026 a fost aprobat Regulamentul privind condițiile de utilizare a trotinetelor electrice în Municipiul Sibiu. Conform articolului 22 din acest Regulament, este interzisă circulația trotinetelor pe aleile din parcuri sau grădini publice, dacă nu există piste pentru biciclete. Pentru a marca această interdicție prevăzută în Regulament, după avizarea de către Comisia pentru sistematizarea circulației și de către Biroul Rutier Sibiu din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție, Primăria Sibiu a amplasat în teren indicatoarele prin care se interzice circulația trotinetelor pe aleile din parcurile Sub Arini (cu excepția pistei pentru biciclete), ASTRA, Belvedere, Cetății și Tineretului”, a transmis Mirela Gligore, purtătorul de cuvânt al Primăriei Sibiu.

Indicatoarele au fost montate în cinci parcuri din Sibiu: Sub Arini, ASTRA, Belvedere, Cetății și Tineretului. Interdicția vizează aleile pe care nu există piste pentru biciclete, nu în mod automat întreaga suprafață a fiecărui parc.

În Parcul Sub Arini există o excepție: trotinetele electrice pot circula pe pista pentru biciclete amenajată în parc. Pe aleile care nu sunt prevăzute cu astfel de piste, circulația rămâne interzisă, potrivit regulilor indicate de administrația locală.

Amenzi de până la 1.000 de lei

Regulamentul aprobat prin HCL nr. 134/2026 prevede sancțiuni pentru nerespectarea regulilor de utilizare a trotinetelor electrice. Conform articolului 24, alineatul 6, încălcarea obligațiilor prevăzute la articolul 21 se sancționează cu amendă între 800 și 1.000 de lei.

Contravențiile pot fi constatate, iar amenzile pot fi aplicate de polițiștii locali și de agenții constatatori împuterniciți de primarul municipiului Sibiu, conform articolului 26 din regulament.

Ce se întâmplă în cazul bicicletelor

Nemulțumirile unor sibieni vizează atât trotinetele electrice, cât și bicicletele care circulă prin parcuri. Totuși, regulamentul aprobat prin HCL nr. 134/2026 se referă în mod specific la utilizarea trotinetelor electrice. Prin urmare, amenzile și interdicțiile din acest document nu se aplică automat și bicicletelor.

În cazul bicicliștilor, trebuie luate în considerare regulile și indicatoarele care li se adresează în mod specific.

Prin montarea indicatoarelor, Primăria Sibiu marchează o interdicție deja prevăzută în regulamentul local. Pentru utilizatorii trotinetelor electrice, regula este clară: circulația pe aleile parcurilor fără piste pentru biciclete este interzisă, iar nerespectarea prevederilor poate atrage amenzi de până la 1.000 de lei.

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