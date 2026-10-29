Pe scurt: Bugetul permite finanțarea a doar 180 dintre cei 230 de procurori europeni delegați necesari, spune Kövesi. Înainte de plecare, aceasta reclamă și tentative de intimidare, dar și obstacole în finalizarea anchetelor.

Laura Codruța Kövesi avertizează că Parchetul European riscă să fie slăbit prin subfinanțare, întârzieri administrative și presiuni politice, într-un moment în care instituția investighează tot mai multe fraude cu fonduri europene.

Procurorul-șef european își încheie vineri, 30 octombrie 2026, mandatul de șapte ani, potrivit Mediafax.

Într-un interviu acordat POLITICO și publicat miercuri, 28 octombrie 2026, Kövesi susține că principala provocare pentru succesorul său va fi menținerea independenței și credibilității instituției.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Bugetul permite finanțarea a 180 de procurori, față de cei 230 necesari

Kövesi identifică trei probleme majore: finanțarea insuficientă, întârzierile în modificarea cadrului legislativ și procedurile birocratice care îngreunează activitatea procurorilor.

Potrivit acesteia, EPPO ar trebui să dispună de 230 de procurori europeni delegați, însă bugetul disponibil permite finanțarea a numai 180. Fondurile pentru serviciile de securitate acoperă doar o treime din costurile necesare, susține șefa Parchetului European.

Pentru a descrie dificultățile din relația cu instituțiile europene, Kövesi a făcut referire la un celebru serial politic danez.

„La Bruxelles, nimeni nu te aude când țipi”, a afirmat aceasta, adăugând că se teme că Parchetul European va fi „distrus încet, pentru că își face treaba”.

În opinia sa, lipsa resurselor și amânarea revizuirii regulamentului EPPO pot afecta funcționarea instituției.

Procurorul-șef european a indicat Grecia drept locul în care s-a confruntat cu cea mai evidentă tentativă de intimidare, în contextul reînnoirii mandatelor procurorilor europeni delegați. A invocat și situația din Polonia, unde, potrivit acesteia, ar fi necesari 24 de procurori delegați, dar activează numai 15.

Referindu-se la relația cu instituțiile Uniunii Europene, Kövesi a afirmat că unele persoane au impresia că se află deasupra legii.

„În România sau în alte state membre, dacă ești chemat să dai o declarație, te prezinți, pentru că știi că trebuie să faci acest lucru”, a explicat aceasta.

Codruța Kövesi susține că, la nivel european, obligația nu este întotdeauna tratată în același mod și că asemenea situații pot împiedica finalizarea unor anchete.

Laura Codruța Kövesi respinge acuzațiile că anchetele EPPO ar urmări obiective electorale

În interviu, Kövesi a respins argumentele potrivit cărora cooperarea cu Parchetul European ar afecta suveranitatea statelor membre.

„Este mai bine să avem suveranitatea infractorilor?”, a întrebat aceasta, explicând că organizațiile criminale acționează dincolo de granițele naționale și profită de diferențele dintre sistemele judiciare.

Procurorul-șef european a susținut că EPPO aplică legislațiile naționale și își prezintă dosarele în fața instanțelor din statele membre. Din acest motiv, în opinia sa, cooperarea judiciară europeană nu înseamnă renunțarea la suveranitate.

Kövesi a vorbit și despre ancheta privind subvențiile agricole din Grecia, cunoscută drept cazul OPEKEPE. Potrivit acesteia, unele persoane care pretindeau că sunt fermieri ar fi beneficiat nejustificat de fonduri europene, în detrimentul agricultorilor eligibili.

Ea a respins acuzațiile potrivit cărora anchetele EPPO ar urmări obiective electorale și a subliniat că procurorii nu își pot suspenda activitatea în funcție de calendarul alegerilor.

La bilanțul celor șapte ani, Kövesi a apreciat că Parchetul European a contribuit la creșterea capacității de identificare a fraudelor și la o protecție mai eficientă a bugetului Uniunii Europene.

A avertizat însă că independența instituției nu poate fi considerată garantată. În opinia sa, revizuirea regulamentului EPPO va reprezenta un test pentru angajamentul instituțiilor europene față de o justiție independentă.

Întrebată ce ar schimba dacă ar lua-o de la capăt, Kövesi a răspuns că nu ar proceda diferit, sugerând că schimbarea ar trebui să vină mai degrabă din partea celor cu care instituția colaborează.

În privința planurilor de după încheierea mandatului, procurorul-șef european a evitat să ofere detalii și a afirmat că va lua o decizie după plecarea din funcție.

Comentarii