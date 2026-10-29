Pe scurt: Ioan Dunca a descris zgomotul impactului, vagoanele aruncate de pe șine și pasagerii însângerați pe care a încercat să îi ajute. MAE a cerut informații pentru a afla dacă printre victime sunt români.

Românul Ioan Dunca se afla la doar câțiva zeci de metri de locul în care s-au ciocnit două trenuri de mare viteză din Spania, într-un accident soldat cu cel puțin 68 de morți.

În declarații pentru Știrile TVR, relatate de HotNews.ro, acesta a spus că a anunțat tragedia la 112 și a încercat să ajute oamenii să iasă din vagoane.

Trenurile AVE și Iryo s-au ciocnit miercuri, 28 octombrie 2026, dimineața, pe linia Madrid-Sevilla, în Toledo. Trenul AVE a lovit din spate, cu o viteză de peste 100 de kilometri pe oră, trenul Iryo, care era oprit pe șine din cauza unei defecțiuni a sistemului informatic.

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Ioan Dunca spune că a ajutat pasagerii să iasă din vagoane

„Eram la 15-20 de metri de trenul cu accidentul. Un tren a fost oprit, pe calea ferată, la semafor. Și venea unul din spatele lui. Și a intrat peste el. S-au băgat locomotivele una în alta, a explodat și au sărit trei vagoane în partea asta. Sunt două linii. Trei vagoane au sărit în partea asta și cealaltă locomotivă a sărit în partea cealaltă a căii ferate”, a declarat Ioan Dunca miercuri, 28 octombrie 2026, pentru Știrile TVR.

Românul a descris zgomotul puternic auzit în momentul impactului și fumul care a acoperit zona: „A fost o explozie ca o bombă, foarte mare s-a auzit. Explozie și fum, totul plin de fum”.

Ioan Dunca susține că a fost primul care a sunat la 112. După ce a anunțat accidentul, spune că a tăiat o sârmă pentru a le permite pasagerilor să iasă din zona căii ferate și i-a ajutat să urce o coastă.

„Eu am fost primul ce am anunțat. Când am văzut eu, m-am apucat și am tăiat sârma și am scos oamenii de acolo, se dădeau jos din tren acolo, săracii oameni, plini de sânge, cu copii, i-am ajutat să iasă, e o coastă așa mare și i-am ajutat să iasă, că sunt niște măslini pe aici pe unde a fost accidentul”, a mai spus Ioan Dunca.

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Echipele de intervenție au căutat victime toată noaptea

În cele două trenuri de mare viteză se aflau peste 500 de pasageri. Echipele de intervenție au lucrat toată noaptea, sub lumina unor proiectoare puternice, pentru a tăia vagoanele metalice și a căuta victime. Multe dintre persoanele decedate nu fuseseră încă identificate.

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