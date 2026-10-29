Pe scurt: Rectificarea bugetului din Cisnădie revine în atenție printr-o postare a primăriei. Descrierea materialului video nu precizează sumele vizate sau un nou calendar de vot.

Primăria Orașului Cisnădie a publicat pe Facebook un material video cu titlul „Rectificarea bugetului local – cum stau, de fapt, lucrurile?”.

În descrierea postării instituției, administrația pune accent pe transparența și informarea cetățenilor, fără să prezinte în text cifre privind modificările bugetare.

„Transparența și informarea corectă a cetățenilor sunt esențiale în administrația publică”, este mesajul care însoțește videoclipul despre rectificarea bugetului local.

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Potrivit postării, rectificarea bugetară este procedura prin care sunt modificate veniturile și cheltuielile aprobate în bugetul local. Aceasta poate presupune ajustarea sumelor estimate sau redistribuirea banilor între capitole bugetare, cu aprobarea consiliului local.

Pericol pentru 400 de copii care practică sport la Clubul Sportiv Măgura

„Există un pericol? Derularea programului de sport de masă. Noi avem aproape 400 de copii la Cisnădie, care practică sportul în cadrul Clubului Sportiv Măgura. Încă de la începutul anului am știut, toată lumea a știut, că va trebui o suplimentare cu 10-15%, datorită volumului de lucru, datorită faptului că a devenit foarte populară această activitate și am propus aici o suplimentare cu 270.000 de lei”, a declarat primarul Mircea Orlățan.

Responsabilitatea consilierilor locali după respingerea rectificării bugetare:

„Îi lăsăm pe ei să răspundă în fața cetățenilor dacă nu doresc un drum de legătură cu Șelimbăr, dacă nu doresc o școală în Cartierul Arhitecților, dacă nu doresc un târg de Crăciun, un loc de socializare pe perioada de sărbători în Cartierul Arhitecților. Noi vom merge cu aceeași propunere de buget”, a declarat primarul Mircea Orlățan.

Ora de Sibiu a relatat marți, 27 octombrie 2026, despre respingerea rectificării bugetului în Consiliul Local Cisnădie. Proiectul a căzut la vot.

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