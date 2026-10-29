Pe scurt: Roata olarului, lutul din Dealul Ulmetului și uneltele tradiționale ajung la Carrousel du Louvre. Programul Muzeului ASTRA include și un eveniment despre ceramica de Horezu la Institutul Cultural Român din Paris.

Muzeul ASTRA participă la Salonul Internațional al Patrimoniului Cultural de la Paris, găzduit de Carrousel du Louvre în perioada joi, 29 octombrie – duminică, 1 noiembrie 2026. Potrivit Muzeului ASTRA, prezența la cea de-a 31-a ediție a salonului continuă demersul expozițional „Soarele din farfurie”, prin prezentarea ceramicii de Horezu, înscrisă în Patrimoniul Cultural Imaterial UNESCO.

Tema ediției este „Patrimoine en lumières” („Patrimoniu în lumini”). Participarea instituției sibiene, ale cărei acțiuni sunt finanțate de Consiliul Județean Sibiu, leagă această temă de circuitul expozițional dezvoltat în Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului.

Ionuț Bîscu și fiul său demonstrează la Paris tehnicile ceramicii de Horezu

„Tema salonului parizian se întâlnește în mod fericit cu circuitul expozițional «Soarele din farfurie», dezvoltat în acest an în Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului prin proiectul «Stăpânii lutului», co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Participarea de la Paris prelungește astfel, pe o scenă internațională, un demers de cercetare și expunere început acasă”, a declarat Ovidiu Baron, directorul general adjunct al Muzeului ASTRA.

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Potrivit acestuia, motivele ceramicii de Horezu surprind legăturile dintre peisajul local și evoluția gospodăriei, dintre nevoile vieții cotidiene, înțelepciunea practică, credințele și superstițiile oamenilor de la țară. Formele și culorile naturale sunt transpuse de olari în obiectele realizate din pământul din Dealul Ulmetului.

La salon, meșterul popular Ionuț Bîscu și fiul său, Sebastian, vor prezenta publicului uneltele, materialele și tehnicile folosite în acest meșteșug. „La Paris, uneltele și materialele tradiționale – roata olarului, cornul și gaița, lutul din Dealul Ulmetului și rușelile folosite la decorat – vor fi puse la încercare de meșterul popular Ionuț Bîscu și de fiul său, Sebastian, într-o demonstrație vie a transmiterii meșteșugului de la o generație la alta”, a precizat Ovidiu Baron.

Muzeul ASTRA organizează un eveniment la Institutul Cultural Român din Paris

Vineri, 30 octombrie 2026, de la ora 18:00, Muzeul ASTRA organizează la Institutul Cultural Român de la Paris evenimentul „Ceramica de Horezu (Patrimoniu UNESCO), de la utilitar la estetic”.

Programul delegației include și activități de documentare și schimburi de experiență în cadrul proiectului CulTech, noul centru de excelență coordonat de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, în care muzeul este partener. Vizitele și întâlnirile programate vor aborda soluții pentru provocările contemporane, utilizarea tehnologiei în domeniul patrimoniului și modalități de transformare a expunerii obiectelor în experiențe pentru public.

Organizat de Ateliers d’Art de France de peste 30 de ani, Salonul Internațional al Patrimoniului Cultural reunește la Carrousel du Louvre peste 300 de expozanți implicați în conservarea și transmiterea patrimoniului. Participă meșteșugari de artă, restauratori, firme specializate în patrimoniul construit, furnizori, arhitecți, muzee, școli și asociații.

Prezentat drept primul eveniment profesional și instituțional dedicat patrimoniului cultural din Franța, salonul pune în valoare peste 40 de meserii. Publicul său include specialiști, proprietari de bunuri de patrimoniu, pasionați și studenți care caută oportunități de formare.

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