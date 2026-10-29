ACS Academia de Box Irina Stoica va inaugura sâmbătă o nouă sală de box în Sibiu, situată pe strada Onisifor Ghibu, nr. 2. Cu această ocazie se organizează un turneu amical pentru copii și juniori, la care vin multe cluburi din țară.

Fosta campioană Irina Stoica va inaugura sâmbătă un spațiu dedicat copiilor și tinerilor din Sibiu care doresc să practice boxul, să se dezvolte prin sport și să facă primii pași către performanță.

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▶ Vezi pagina acestui video: O fostă campioană deschide o sală de box la Sibiu: turneu național la inaugurare — VIDEO

Noua sală situată pe strada Onisifor Ghibu, nr. 2 este amenajată pentru desfășurarea antrenamentelor de box și pregătire fizică, fiind dotată modern, cu ring, saci de box și echipamente specifice.

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”Obiectivul academiei este de a oferi copiilor un mediu sigur și organizat, în care să învețe disciplina, respectul, autocontrolul și spiritul de echipă. În cadrul academiei se vor desfășura antrenamente pentru copii și cadeți, activități de inițiere în box, pregătire fizică și antrenamente orientate către performanță” a spus Irina Stoica.

La inaugurare se va organiza un turneu de sparring național, unde sunt așteptați copii, cadeți, juniori și tineret alături de antrenori și alți invitați din lumea boxului. Vor intra în ring pugiliști de la ACS Pugilistic Sibian, CS Vâlcea 1924, CSM Cluj Napoca, ACS Club Șerb BROthers GYM, AmA & AMJ Box Club, CSM Dacia Orăștie, Biea Promotion TM, CSM Unirea Alba Iulia, Ringul Sălăjan Zalău, Academia De Box GBP, CSS Hunedoara și

Andreiana Boxing GIM.

Meciurile de verificare vor oferi sportivilor ocazia de a-și verifica nivelul de pregătire, de a acumula experiență în ring și de a se întâlni cu pugiliști de la alte cluburi.

Prin acest proiect, ACS Academia de Box Irina Stoica își propune să susțină dezvoltarea boxului în Sibiu, să atragă cât mai mulți copii către sport și să contribuie la formarea viitorilor campioni.

Palmares Irina Stoica:

7× Campioană Națională la box (senioare)

6× Câștigătoare a Cupei României

Componentă a Lotului Național al României

Medalie de bronz – Turneul Internațional „Centura de Aur” 2017

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