Pe scurt: O însoțitoare de bord a observat mesajul amenințător, iar comandantul a decis revenirea la aeroport. Autorul, un sudor subacvatic din New Jersey, spune că nu intenționa să rănească pe nimeni.

Un mesaj trimis de un pasager de 25 de ani, în timpul unui zbor United Airlines din Las Vegas spre Newark, a declanșat o alertă de securitate și a determinat întoarcerea aeronavei la aeroport.

Dante Milne, un locuitor din New Jersey, a fost reținut după aterizare și acuzat că a formulat o amenințare sau a transmis informații false referitoare la un act de terorism, potrivit Mediafax.

Incidentul s-a produs seara, la scurt timp după decolarea de pe aeroportul internațional Harry Reid din Las Vegas. Tânărul susține că mesajul era o glumă între colegi și că adormise când a aflat că avionul se întorcea.

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O însoțitoare de bord a observat mesajul despre deturnare

Potrivit raportului poliției, o însoțitoare de bord observase încă din timpul îmbarcării că doi pasageri schimbau mesaje cu remarci jignitoare despre ceilalți călători și membrii echipajului. Ulterior, aceasta a văzut un mesaj care începea cu „O să deturnez”, urmat de o amenințare privind prăbușirea avionului asupra unui anumit rând de scaune.

Însoțitoarea de bord și-a anunțat imediat superiorul. Comandantul a fost informat după ce aeronava a depășit altitudinea de aproximativ 3.050 de metri, în conformitate cu procedurile de siguranță din cabina de pilotaj.

Pilotul a contactat controlorii de trafic aerian și a decis revenirea la Las Vegas. După aterizare, polițiștii l-au identificat pe autorul mesajului și l-au luat în custodie.

Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2026, despre un avion cu 178 de pasageri care a transmis codul de deturnare deasupra Croației și a fost escortat de avioane militare. Autoritățile au stabilit ulterior că fusese vorba despre o defecțiune.

Pasagerul susține că mesajul era o glumă între colegi

Dante Milne le-a declarat anchetatorilor că venise în Las Vegas pentru un program de pregătire profesională de trei zile, asociat activității sale de sudor subacvatic. El a recunoscut că băuse bere și alte băuturi alcoolice într-un bar al aeroportului, înainte de îmbarcare.

Tânărul a spus că intenționa să doarmă în timpul zborului și că adormise înainte să afle despre întoarcerea aeronavei. A confirmat că schimbase mesaje cu un alt participant la programul de pregătire, însă inițial a afirmat că nu își amintea exact conținutul conversației.

Confruntat cu mesajul despre deturnare, Milne le-a explicat polițiștilor că formularea a fost neinspirată și că discuția reprezenta o glumă între colegi. Potrivit raportului poliției, el a negat că ar fi intenționat să deturneze avionul, să îl prăbușească sau să rănească pe cineva.

Autoritățile americane tratează cu seriozitate amenințările privind siguranța zborurilor, inclusiv atunci când autorii susțin ulterior că au glumit.

Avocatul lui Milne, James Gallo, a declarat că analizează dosarul și că tânărul intenționează să pledeze nevinovat. Acuzația va fi examinată în cadrul procedurilor judiciare, iar vinovăția sa nu a fost stabilită.

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