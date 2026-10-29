O sută de arbori vor fi plantați în cartierul Veterani din Sibiu, în zona modernizată cu 14 milioane de lei / foto

Pe scurt: Paltini de munte, peri decorativi, tei argintii, frasini și glădițe cu frunze galbene vor fi plantați în Veterani. Copacii au deja între 3 și 4 metri înălțime.

Constructorul a început plantarea a 100 de arbori în cartierul Veterani, în zona în care au fost modernizate rețelele de apă și canalizare, străzile și iluminatul public, potrivit Primăriei Municipiului Sibiu.

Copacii sunt deja dezvoltați, având diametre cuprinse între 16 și 20 de centimetri și înălțimi între 3 și 4 metri. Sunt prevăzute plantări de paltini de munte, peri decorativi, tei argintii, frasini și glădițe cu frunze galbene.

Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2026, și despre plantarea a 60

Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2026, și despre plantarea a 60.000 de flori și 220 de arbori în oraș, anunțată de Primărie.

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Plantările din Veterani fac parte din ultima etapă a proiectului de reabilitare a zonei delimitate de străzile G-ral. Gheorghe Mărdărescu – Cpt. Grigore Ignat – G-ral. Grigore Baștan – G-ral. Nicolae Dăscălescu – Dimitrie Cunțan – Nicolae Branga.

Investiția se ridică la 14 milioane de lei și este finanțată din bugetul local.

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