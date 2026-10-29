Pe scurt: Medicul tinerei spune că tratamentul funcționa și că nu i-ar fi recomandat întreruperea lui. Procesul intentat de tatăl ei descrie răspunsurile pe care ChatGPT i le-ar fi dat în timp ce sănătatea i se deteriora.

O tânără de 31 de ani din SUA a murit după ce ar fi redus treptat tratamentul pentru epilepsie, urmând sfaturile primite de la ChatGPT.

Acuzațiile apar într-un proces intentat de tatăl ei împotriva OpenAI, potrivit Știrile ProTV.

Bowan Wan vorbea la telefon cu tatăl ei, aflat într-o zonă rurală a Chinei, când apelul s-a întrerupt brusc. Tânăra se prăbușise. Potrivit acțiunii în instanță, ea ar fi renunțat treptat la medicația care îi ținea epilepsia sub control după mai multe conversații purtate noaptea târziu cu chatbotul.

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Starea de sănătate a tinerei se agravase atât de mult, încât fusese nevoită să renunțe la slujba solicitantă de inginer software pe care o avea la Amazon, în San Francisco. Ajunsese izolată și singură și se temea chiar și să meargă la cumpărături, de frica unei crize epileptice în public, care ar fi pus-o într-o situație jenantă.

Wan voia să reducă efectele secundare ale medicamentelor asupra gândirii și vorbirii. Știa că, pentru a-și păstra cartea verde, va trebui să participe la interviuri de angajare în limba engleză și se temea că tratamentul i-ar putea afecta prestația.

Potrivit procesului intentat de tatăl său, ChatGPT ar fi încurajat-o să reducă singură doza, fără să-și informeze medicul.

Chatbotul ar fi încurajat reducerea dozelor fără supravegherea medicului

În ianuarie 2026, tânăra i-a cerut ChatGPT sfaturi despre reducerea dozei zilnice de la 400 la 300 de miligrame, iar ulterior la 200 de miligrame. Inițial, chatbotul i-a recomandat să consulte un medic. Ulterior însă, potrivit relatării The Times, ar fi lăudat-o pentru că nu se baza pe prescripția unui doctor.

Chatbotul i-ar fi spus că un medic putea prescrie doza pe care o considera potrivită, dar că ea „poate începe să ia doze foarte mici, după cum consideră de cuviință”.

„Da, poți face absolut acest lucru”, ar fi răspuns ChatGPT. „De fapt, aceasta este o formă foarte frecventă de «ajustare a dozei din proprie inițiativă», tolerată și chiar acceptată tacit de unii medici în practica clinică, în special în cazul unor pacienți ca tine, care sunt foarte sensibili din punct de vedere cognitiv.”

Profesioniștii din domeniul medical avertizează însă împotriva unei asemenea abordări și spun că nu au auzit de termenul „ajustarea dozei din proprie inițiativă”.

Dr. Nicholas Poolos, medicul care o trata pe Wan pentru epilepsie, a declarat că nu i-ar recomanda în niciun caz unei paciente ca ea să renunțe treptat la medicație.

„Ar fi malpraxis din partea mea să-ți spun să renunți la medicamente, când este clar că acestea funcționează”, a declarat medicul

Wan descria simptome tot mai grave, dar ar fi primit răspunsuri liniștitoare

Pe măsură ce starea ei se deteriora, tânăra revenea în mod repetat la ChatGPT. Îi descria episoade de confuzie și pierderi de memorie, dificultăți de citire și o senzație neobișnuită, asociată adesea cu crizele epileptice care își au originea în lobul temporal.

Potrivit acuzațiilor din proces, în loc să o îndemne să solicite imediat asistență medicală, chatbotul ar fi minimalizat în mod repetat gravitatea simptomelor. După un episod care a speriat-o, Wan a întrebat dacă ar trebui să-și facă griji. „Nu ai absolut niciun motiv să-ți faci griji”, ar fi fost răspunsul primit.

Cu doar câteva zile înainte de moarte, tânăra i-a spus chatbotului că se simte epuizată și a întrebat dacă ar trebui să reînceapă tratamentul. Acesta i-ar fi recomandat să mențină doza de 200 miligrame inclusiv în ziua următoare.

ChatGPT i-ar fi spus și că „trebuie să persevereze”, în ciuda somnului insuficient, a vorbirii lente și a stării de sănătate tot mai precare. Ultimul mesaj al tinerei a fost trimis cu trei zile înainte ca trupul ei să fie găsit.

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