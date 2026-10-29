Echipa de Under 12 a clubului ACS Mediaș 2022 a cucerit trofeul „The Next One Trophy”, competiție desfășurată la Pitești.
Turneul de fotbal pentru copii “Next One” Pitești Trophy s-a desfășurat recent în perioada 26 – 29 octombrie 2026 la Pitești, reunind numeroase academi și cluburi din țară.
Puștii antrenați de brazilianul Eric de Oliveira au avut un parcurs excelent la această competiție juvenilă, câștigând finala, 2-0 în fața celor de la CSC Ghiroda!
În faza grupelor, echipa medieșeană a câștigat cu Juniorii Campioni (6-0), Farul Constanța (2-0), Athletic Slatina (6-0) și FC Argeș Violet (5-0) și a pierdut disputa cu FC Argeș (1-2).
Cu 12 puncte, juniorii U 12 de la ACS Mediaș 2022 au încheiat grupa pe locul al doilea, calificându-se în fazele eliminatorii.
În semifinală, echipa lui Eric de Oliveira și-a luat revanșa în fața lui FC Argeș, pe care a învins-o cu 4-2.
În finala mare, medieșenii au învins pe CSC Ghiroda, scor 2-0.
Echipa medieșeană a obținut și premii individuale din partea organizatorilor. Răzvan Popa a fost desemnat cel mai bun portar al turneului, în timp ce Anthony de Oliveira a fost ales cel mai bun jucător al competiției.
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