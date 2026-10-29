Peste 20 de containere încărcate cu substanțe periculoase, căzute de pe portcontainerul CONTSHIP JET atacat miercuri cu drone, plutesc încă în Marea Neagră, în apropierea coastelor Bulgariei, potrivit Mediafax. Nava se îndrepta spre Constanța.

Potrivit autorităților maritime bulgare, în containere se află gaze inflamabile, gaze neinflamabile și netoxice, lichide inflamabile și alte substanțe periculoase. Acestea au căzut în mare la sud-est de Capul Kaliakra, la aproximativ 60 de kilometri de granița cu România, după ce nava s-a înclinat puternic.

Avertisment pentru navigatori

Joi dimineață, avertismentul emis de autoritățile maritime bulgare era încă în vigoare. Containerele reprezintă un pericol pentru navigație, pentru că sunt greu de observat, mai ales noaptea sau pe mare agitată. Avertismentul nu interzice navigația în zonă, ci cere echipajelor să circule cu prudență. Nu a fost anunțată închiderea porturilor și nici recuperarea containerelor.

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Autoritățile bulgare verifică dacă substanțele au poluat apa. Primele inspecții de lângă coastă nu au găsit urme vizibile de petrol sau alte semne evidente de contaminare, iar analizele de laborator urmează.

Cei 18 marinari au fost salvați

Portcontainerul grecesc, sub pavilion liberian, plecase din Haifa spre Constanța cu 421 de containere la bord. A fost lovit de trei drone maritime la aproximativ 30 de kilometri de Capul Kaliakra, în afara apelor teritoriale bulgare. Semnalul de urgență a fost transmis autorităților bulgare de Centrul de Coordonare a Salvării Maritime din Constanța. Toți cei 18 membri ai echipajului au fost salvați de Forțele Navale bulgare și Poliția de Frontieră și au ajuns miercuri seară la Varna.

Autoritățile nu au stabilit de unde au fost lansate dronele. CONTSHIP JET este a cincea navă lovită în zona economică exclusivă a Bulgariei în ultima lună.

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