Pe scurt:
Panourile parazăpadă sunt instalate pentru a limita acumulările de zăpadă adusă de vânt pe șosele. Anunțul vine după ce drumarii au intervenit deja cu utilaje pe Transfăgărășan.
DRDP Brașov a început pregătirile pentru sezonul de iarnă, prin montarea panourilor parazăpadă pe drumurile naționale vulnerabile la viscol. Instituția a anunțat măsura joi, 29 octombrie 2026, într-o postare pe Facebook.
Potrivit direcției regionale, decizia a fost luată în urma înrăutățirii semnificative a condițiilor meteo. Lucrările anunțate vizează sectoarele de drumuri naționale expuse la acțiunea viscolului, unde vântul poate transporta zăpada către carosabil.
Panourile parazăpadă sunt folosite pentru a reține zăpada purtată de vânt înainte ca aceasta să ajungă pe șosea. Rolul lor este de a limita formarea troienelor pe partea carosabilă, ca măsură de pregătire a drumurilor pentru circulația în condiții de iarnă.
Montarea acestor protecții este o măsură preventivă, distinctă de intervențiile de deszăpezire. Panourile limitează acumulările provocate de vânt, în timp ce utilajele de deszăpezire îndepărtează zăpada depusă pe drum.
Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2026, despre intervențiile drumarilor pe Transfăgărășan. Pe DN7C, în zona alpină, aceștia au acționat cu utilaje de deszăpezire și materiale antiderapante după acumulări semnificative de zăpadă, iar șoferii au fost avertizați să nu urce cu anvelope neconforme sezonului.
Comentarii
Ultima oră
- Ai o rablă în parcare? În câteva zile se redeschide programul cu ecotichete acum 9 secunde
- Pregătiri pentru iarnă în județul Sibiu: autoritățile vor să evite blocarea drumurilor de troiene / foto acum 2 minute
- Forfotă în Piața Cibin înainte de Sâmbăta Morților: sibienii dau și 200 de lei pe flori / video foto acum 24 de minute
- Sibieni nemulțumiți că nu mai pot parca pe trotuar pe o stradă din zona Stadionului Municipal: „Acolo locuiesc oameni în vârstă” / video acum 30 de minute
- Ce va avea special noul spital din Săliște. Cum evoluează lucrările / foto acum 36 de minute