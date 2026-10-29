Pregătiri pentru iarnă în județul Sibiu: autoritățile vor să evite blocarea drumurilor de troiene / foto

Pe scurt: Panourile parazăpadă sunt instalate pentru a limita acumulările de zăpadă adusă de vânt pe șosele. Anunțul vine după ce drumarii au intervenit deja cu utilaje pe Transfăgărășan.

DRDP Brașov a început pregătirile pentru sezonul de iarnă, prin montarea panourilor parazăpadă pe drumurile naționale vulnerabile la viscol. Instituția a anunțat măsura joi, 29 octombrie 2026, într-o postare pe Facebook.

Potrivit direcției regionale, decizia a fost luată în urma înrăutățirii semnificative a condițiilor meteo. Lucrările anunțate vizează sectoarele de drumuri naționale expuse la acțiunea viscolului, unde vântul poate transporta zăpada către carosabil.

Panourile parazăpadă sunt folosite pentru a reține zăpada purtată de vânt înainte ca aceasta să ajungă pe șosea. Rolul lor este de a limita formarea troienelor pe partea carosabilă, ca măsură de pregătire a drumurilor pentru circulația în condiții de iarnă.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Montarea acestor protecții este o măsură preventivă, distinctă de intervențiile de deszăpezire. Panourile limitează acumulările provocate de vânt, în timp ce utilajele de deszăpezire îndepărtează zăpada depusă pe drum.

Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2026, despre intervențiile drumarilor pe Transfăgărășan. Pe DN7C, în zona alpină, aceștia au acționat cu utilaje de deszăpezire și materiale antiderapante după acumulări semnificative de zăpadă, iar șoferii au fost avertizați să nu urce cu anvelope neconforme sezonului.

Comentarii