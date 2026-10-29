Pe scurt: Zece dintre autobuzele prevăzute în achiziție vor avea 18 metri lungime. Documentația stabilește termene distincte pentru livrarea vehiculelor și punerea în funcțiune a stațiilor de încărcare.

Municipiul Sibiu vrea să cumpere 17 autobuze electrice și echipamentele necesare utilizării lor în transportul public urban, printr-un contract estimat la peste 72 milioane de lei.

Contractul, în valoare de 72.671.044 de lei fără TVA, include șapte autobuze electrice de 12 metri și zece autobuze electrice de 18 metri. Toate vehiculele trebuie să fie complet echipate pentru transportul public urban de călători, conform specificațiilor din documentația de atribuire, potrivit anunțului de participare publicat pe platforma europeană TED.

Autobuze electrice, stații de încărcare și automate de bilete

Pentru alimentarea celor 17 autobuze electrice sunt prevăzute opt stații de încărcare lentă și două de încărcare rapidă. Stațiile de încărcare lentă trebuie să fie compatibile atât cu autobuzele furnizate, cât și cu infrastructura de operare a TURSIB SA. Cele rapide vor fi de tip pantograf inversat și trebuie să respecte cerințele de exploatare ale operatorului.

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Pe lângă autobuze și infrastructura de încărcare, furnizorul va trebui să livreze șase panouri digitale de informare a călătorilor, șase automate de bilete și două aplicații software conexe.

Autobuzele, livrate în maxim 10 luni

Documentația stabilește o durată totală a contractului de maximum 14 luni. Municipiul va emite ordinul de începere în cel mult două luni de la semnarea contractului. Din momentul emiterii acestui ordin, furnizorul are la dispoziție maximum zece luni pentru a livra toate autobuzele electrice, complet echipate, conform graficului de livrare anexat contractului.

Pentru stațiile de încărcare lentă și rapidă, automatele de bilete, panourile de informare a călătorilor și aplicațiile software, termenul este mai scurt: acestea trebuie livrate, instalate și puse în funcțiune în maximum nouă luni de la emiterea ordinului de începere. Recepția produselor se va face în cel mult două luni de la livrarea tuturor produselor de către furnizor.

Oferta câștigătoare va fi cea cu punctajul cel mai mare, calculat prin algoritmul stabilit în documentația de atribuire. Dacă două sau mai multe oferte ocupă primul loc cu punctaje egale, va câștiga cea cu prețul cel mai mic. Dacă și propunerile financiare sunt egale, autoritatea contractantă poate solicita noi propuneri financiare, urmând să o aleagă pe cea mai mică.

Termenul limită pentru primirea ofertelor este 14 decembrie 2026.

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