Consilierii locali au aprobat, joi, Planurile Urbanistice de Detaliu (PUD) necesare construirii unui hotel și a unei pensiuni cu restaurant pe strada Iazului din cartierul Valea Aurie.

Proiectul propus de societatea Sara Sun SRL a trecut de votul aleșilor locali, înregistrând o singură abținere în cadrul ședinței.

Discuții pe marginea studiului de însorire

Înainte de supunerea la vot a celor două proiecte de hotărâre, consilierul local Diana Mureșan (USR) a explicat motivul pentru care a ales să se abțină de la vot, invocând nelămuriri legate de studiul de însorire solicitat anterior de arhitectul-șef.

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„Am analizat cele două proiecte, 34 și 34, unde este vorba despre o pensiune și un restaurant. În etapa de informare și consultare a populației, una dintre problemele ridicate de cei care locuiesc în zonă a fost partea de însorire. Concluzia arhitectului-șef a fost că se va prezenta un studiu de însorire înainte de depunerea documentației. Am văzut studiul, dar el face referire doar la varianta cu regimul ce mai scăzut de înălțime, adică parter, un etaj și mansardă. Nu există un studiu pentru variantele maximale pe care le permitem noi prin aprobarea acestui PUD, iar din acest motiv eu mă voi abține la aceste proiecte”, a spus consilierul local Diana Mureșan.

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În replică, secretarul municipiului Sibiu, Dorin Nistor, a precizat că studiul depus respectă configurația maximă ce poate fi edificată din punct de vedere tehnic pe terenul respectiv.

„Este vorba despre o documentație facultativă cerută de arhitectul șef după terminarea consultării populației. El este cel care studiază varianta posibilă (…) Pe acea parcelă este prevăzut subsol, parter, un etaj și mansardă. Aceasta rezultă după aplicarea tuturor restrângerilor, fiind o configurație maximală. Celelalte configurații nu pot fi atinse din cauza suprafeței terenului și a celorlalte restricții de ocupare. Acel studiu de însorire s-a făcut pentru ce poate fi realizat”, a precizat secretarul municipiului Sibiu, Dorin Nistor.

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Proiectul de pe strada Iazului: locatarii din Valea Aurie au fost nemulțumiți

Planurile de dezvoltare ale societății Sara Sun SRL pe strada Iazului au stârnit nemulțumirea vecinilor încă din primăvară, când au fost supuse consultării publice. Locatarii blocurilor învecinate, de pe strada Iazului nr. 2A, au transmis municipalității mai multe sesizări prin care au cerut redimensionarea sau chiar blocarea proiectului.

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Oamenii au reclamat că cele două unități de cazare și restaurantul vor afecta negativ caracterul rezidențial și liniștit al zonei. Printre principalele temeri formulate de cetățeni s-au numărat aglomerarea traficului rutier într-un cartier considerat deja supraaglomerat, lipsa locurilor de parcare, creșterea nivelului de zgomot și a poluării, dar și diminuarea luminii naturale la clădirile învecinate.

Arhitectul-șef a cerut studiu de însorire

De cealaltă parte, proiectantul investiției a susținut în repetate rânduri că documentațiile au respectat întocmai cadrul legal și că acuzațiile privind blocajele de trafic sunt „nefondate și malițioase”. Proiectantul a argumentat că locurile de parcare necesare vor fi asigurate exclusiv pe terenul privat al investiției, iar funcțiunea de cazare și alimentație publică nu necesită un studiu suplimentar de trafic.

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Cu toate acestea, pentru a clarifica obiecțiile legate de umbrirea clădirilor din jur, arhitectul-șef al municipiului Sibiu a condiționat avizarea prin realizarea unui studiu de însorire înainte de depunerea finală a documentației, studiu care a fost ulterior elaborat și care a permis aducerea proiectului pe ordinea de zi a Consiliului Local.

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