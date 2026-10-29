Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îi atenționează pe transportatorii de marfă români că șoferii de camion turci au declanșat un protest spontan, pe o durată nedeterminată, în apropierea punctelor de trecere a frontierei dintre Turcia și Bulgaria: Hamzabeyli (Turcia) – Lesovo (Bulgaria) și Kapikule (Turcia) – Kapitan Andreevo (Bulgaria).

Potrivit comunicatului MAE publicat de Agerpres, trecerea frontierei este îngreunată de cozile formate pe ambele sensuri de mers, însă traficul este deschis, iar autoturismele și autocarele pot tranzita frontiera.

MAE le recomandă transportatorilor români care vor să treacă prin aceste puncte să respecte instrucțiunile autorităților turce și să aibă rezerve suficiente de combustibil, apă potabilă și alimente neperisabile. În situații de urgență, românii pot suna la telefonul de urgență al Consulatului General al României la Istanbul: +90 533 542 0695.

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De la ce a pornit protestul

Potrivit Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR), protestele au început după ce autoritățile bulgare ar fi întors în Turcia aproximativ 150 de șoferi profesioniști turci, care depășiseră limita de ședere de 90 de zile într-un interval de 180 de zile în spațiul Schengen.

UNTRR scrie că, la 28 octombrie, punctele Kapikule și Hamzabeyli erau raportate ca fiind închise din cauza protestelor. La Kapikule, situația este complicată și de lucrările de pe partea bulgară, la Kapitan Andreevo. La Hamzabeyli a fost introdus, din 27 octombrie, un sistem de coadă electronică pentru camioane, iar următorul interval disponibil pentru programare este sâmbătă, 31 octombrie. Punctul İpsala, de la granița Turciei cu Grecia, era deschis, dar închiderea lui fusese anunțată pentru 28 octombrie, ora 17:00, potrivit aceleiași surse.

UNTRR le recomandă transportatorilor să verifice situația de la frontieră înainte de plecare și să ia în calcul posibile întârzieri.

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