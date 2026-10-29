PSD face presiuni pentru schimbarea imediată a tuturor inspectorilor școlari generali susținuți de PNL și USR, după ieșirea acestor partide de la guvernare, scrie Edupedu.ro, citând surse.
Schimbările ar veni în plin concurs pentru posturile de directori de școli, în care inspectorii au un rol central. Inspectorii școlari generali sunt numiți de ministru, în lipsa unor concursuri pentru aceste posturi, iar în ultimele luni numirile fuseseră făcute de fostul ministru Mihai Dimian, înlocuit luna aceasta.
Contactat joi dimineață de Edupedu.ro, ministrul-delegat pentru învățământul preuniversitar, Sorin Ionescu, membru PSD, a spus doar: „Nu comentez astfel de zvonuri”.
Ministrii vorbeau despre profesionalizare
Noii miniștri Sorin Costreie (Educație și Cercetare) și Sorin Ionescu au invocat nevoia de profesionalizare în managementul sistemului. La audierea din Parlament, Sorin Costreie a vorbit despre „profesionalizarea leadershipului educațional” și despre crearea unui corp profesionist de lideri, directori și inspectori.
Legea învățământului preuniversitar prevede înlocuirea inspectoratelor cu direcții județene de învățământ preuniversitar, dar prevederea a fost amânată în mod repetat și, potrivit Legii 141/2025, ar urma să se aplice din anul școlar 2027-2028. Într-un interviu acordat miercuri postului Prima News, Sorin Ionescu a spus că „legea trebuie respectată”, dar nu a exclus o nouă amânare: „Dacă nu, mai bine mai stăm un an”.
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