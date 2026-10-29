Deputatul PNL de Sibiu Raluca Turcan îl acuză pe președintele PSD, Sorin Grindeanu, că „a pus tunurile pe ministrul Finanțelor”, Alexandru Nazare, și, implicit, pe propriul guvern, într-o postare publicată miercuri pe Facebook.
Potrivit Ralucăi Turcan, planul PSD ar fi ca ministrul Finanțelor să valideze „o gaură bugetară cât mai mare”, pentru ca vina să fie aruncată pe Guvernul Bolojan, iar rectificarea bugetară să mai aștepte. „Dacă cifrele nu ies cum trebuie, vinovatul de serviciu este Alexandru Nazare”, scrie ea.
„Ați cerut guvern ca să faceți rectificarea”
Raluca Turcan amintește că pe 30 septembrie, înainte de învestirea guvernului Niculescu, Sorin Grindeanu spunea că „avem nevoie urgent de un Guvern” și „avem nevoie de rectificare”, iar pe 20 octombrie, după învestire, declara că „trebuie să începem cu altceva înainte de rectificare, şi anume cu prezentarea situaţiei”.
„Adică rectificarea era urgentă ieri, când PSD voia guvernul. Astăzi, când PSD are guvernul, rectificarea poate să mai aștepte”, scrie deputatul liberal, care se întreabă dacă nu cumva este un avertisment și pentru premierul Luca Niculescu. „Domnule Grindeanu, ați cerut guvern ca să faceți rectificarea. Acum îl aveți. Faceți-o!”, își încheie Raluca Turcan mesajul.
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