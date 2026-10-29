Ruxandra Cibu Deaconu (USR) critică respingerea în Senat a legii prin care adolescenții ar fi putut merge singuri la psiholog, într-un mesaj publicat miercuri pe Facebook.
Potrivit Ruxandrei Cibu Deaconu, pentru lege au votat doar USR, UDMR, un senator PNL și senatoarea independentă Victoria Stoiciu, iar majoritatea „a ales sperietorile AUR în locul psihologilor, al profesorilor și chiar al elevilor care au cerut-o”.
„Un adolescent de 16 ani aflat în pragul unei crize va trebui în continuare să tacă până la 18 ani”, scrie ea.
„Luni de zile, o discuție cu un psiholog a fost prezentată drept racolare și trafic de copii. A fost o manipulare cinică, făcută pe frica părinților”, mai scrie aceasta, adăugând că unii copii „vor ajunge la un specialist abia la urgențe”.
Comentarii
Ultima oră
- Femeie de 45 de ani, împușcată mortal în Maramureș de un vânător care ar fi confundat-o cu un animal sălbatic acum 3 secunde
- Dosar penal după tragedia din Tălmaciu: polițiștii cercetează moartea celor doi copii acum 1 minut
- Ruxandra Cibu, atac dur după respingerea legii privind accesul adolescenților la psiholog: „Senatul i-a condamnat la tăcere” acum 2 minute
- Semnele unui AVC care nu trebuie ignorate explicate de medicii de la Spitalul Județean acum 5 minute
- Fața căzută, braț amorțit, vorbire neclară: semnele unui AVC. Medicii din Sibiu explică ce trebuie făcut imediat acum 13 minute