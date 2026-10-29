Pasagerii Ryanair care călătoresc cu bagaj de cală trebuie să ajungă mai devreme la aeroport. Începând de marți, 10 noiembrie 2026, serviciul de predare a bagajelor (bag drop) pe toate aeroporturile unde operează compania se va închide cu 60 de minute înainte de ora programată a plecării, în loc de 40 de minute, cât este în prezent.

Compania irlandeză a reamintit pasagerilor de această schimbare, anunțată încă din aprilie, printr-un comunicat publicat pe 27 octombrie.

Pe cine afectează noua regulă

Potrivit Ryanair, aproximativ 20% dintre pasageri predau bagaje la aeroport. Pentru aceștia, închiderea mai devreme a bag drop-ului înseamnă mai mult timp pentru a trece prin controlul de securitate și controlul pașapoartelor, mai ales în perioadele aglomerate. Compania spune că măsura va ajuta și la reducerea numărului, mic, de pasageri care își pierd zborul.

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Restul de 80% dintre pasageri, cei care fac check-in online și călătoresc fără bagaj de cală, nu sunt afectați de schimbare.

„Începând de marți, 10 noiembrie, serviciile de predare a bagajelor de pe toate aeroporturile Ryanair se vor închide cu 60 de minute înainte de plecarea programată, în loc de 40 de minute, cât este în prezent. Le reamintim pasagerilor care folosesc serviciile de predare a bagajelor să ajungă la aeroport din timp și să se asigure că au făcut check-in-ul și au predat bagajele înainte ca check-in-ul și bag drop-ul să se închidă, cu 60 de minute înainte de plecare. Restul de 80% dintre pasageri, care fac check-in online și nu au bagaje de cală, nu sunt afectați”, a declarat Dara Brady, director de marketing al Ryanair.

Ce înseamnă pentru sibieni

Ryanair nu mai operează zboruri de pe Aeroportul Internațional Sibiu din 2023, iar programul actual al aeroportului nu include curse ale companiei. Regula îi privește însă pe sibienii care zboară cu Ryanair de pe alte aeroporturi din țară sau din străinătate. Cei care au bagaj de cală trebuie să își calculeze drumul spre aeroport astfel încât să predea bagajul cu cel puțin o oră înainte de decolare.

Sursa: Ryanair

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