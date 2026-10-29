Pe scurt: Reabilitarea Neurologiei și Radiologiei, înființarea unui compartiment specializat și dotarea cu echipamente au fost finanțate din fonduri europene, naționale și din bugetul propriu.

Accidentul vascular cerebral (AVC) poate fi tratat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu inclusiv prin proceduri de neuroradiologie intervențională.

Județul are astfel unul dintre puținele centre medicale din România care oferă această posibilitate, potrivit unei postări a Danielei Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu, publicate cu ocazia Zilei Mondiale a Accidentului Vascular Cerebral.

Pentru dezvoltarea acestor servicii medicale, investițiile au vizat reabilitarea Clinicii de Neurologie și a Secției de Radiologie și Imagistică Medicală. Totodată, a fost înființat Compartimentul de Neuroradiologie Intervențională, iar aceste structuri au fost dotate cu echipamente medicale.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Daniela Cîmpean a precizat că investițiile au fost și sunt susținute din fonduri nerambursabile europene și naționale, completate cu resurse din bugetul propriu. La realizarea lor au contribuit echipa Consiliului Județean Sibiu, specialiștii și conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

“Cel mai nou proiect, în valoare de 24,8 milioane de lei, include achiziționarea celui de-al doilea angiograf pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu, a unui aparat RMN și a unui sistem informatic bazat pe inteligență artificială.” a transmis Daniela Cîmpean

Comentarii