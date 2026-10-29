Muncitorii turci care lucrează la construcția Autostrăzii Sibiu–Făgăraș au avut parte de un moment special joi, 29 octombrie, când au sărbătorit Ziua Republicii Turcia chiar pe șantier.

Angajații companiei Makyol, constructorul loturilor 2 și 3 ale autostrăzii, s-au reunit alături de colegii români pentru a marca sărbătoarea națională a Turciei. Evenimentul a adus împreună cele două echipe care lucrează zilnic la unul dintre cele mai importante proiecte rutiere din județul Sibiu.

Pentru câteva momente, activitatea obișnuită de pe șantier a făcut loc unei sărbători cu o semnificație aparte pentru angajații turci. Aceștia au marcat împlinirea a 103 ani de la proclamarea Republicii Turcia, la 29 octombrie 1923, și au împărtășit cu muncitorii români istoria și importanța acestei zile.

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Muncitorii români au participat la sărbătoarea colegilor turci

În cadrul întâlnirii, angajații turci le-au prezentat colegilor români momente importante din istoria țării lor, inclusiv împrejurările în care a fost proclamată Republica Turcia.

Unul dintre momentele ceremoniei a fost intonarea Imnului Național al Turciei, când participanții români au păstrat un moment de respect față de sărbătoarea colegilor lor.

Participarea muncitorilor români a fost apreciată de organizatori, care au subliniat că relațiile dintre cele două echipe depășesc activitatea profesională de zi cu zi.

Evenimentul a fost și o ocazie pentru angajații care muncesc împreună la construcția autostrăzii să își cunoască mai bine tradițiile și valorile culturale.

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Makyol: „Astfel de întâlniri consolidează relațiile dintre echipele de pe șantier”

Taner Kasap, managerul Biroului Tehnic pentru Lotul 2 al Autostrăzii Sibiu–Făgăraș, a evidențiat importanța organizării unor asemenea evenimente pentru consolidarea relațiilor dintre muncitorii turci și români.

Potrivit reprezentanților șantierului, întâlnirea a demonstrat respectul reciproc și buna colaborare dintre angajații celor două țări, care contribuie împreună la realizarea proiectului rutier.

Organizatorii le-au mulțumit tuturor celor prezenți pentru participare și pentru atmosfera de solidaritate creată cu ocazia Zilei Republicii Turcia.

Autostrada Sibiu–Făgăraș reprezintă unul dintre marile proiecte de infrastructură aflate în execuție în județul Sibiu. Pe loturile construite de Makyol lucrează echipe de muncitori români și turci, iar evenimentul din 29 octombrie a oferit un prilej de a evidenția colaborarea dintre aceștia, dincolo de lucrările desfășurate zilnic pe șantier.

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