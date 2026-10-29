Cu prilejul Zilei Mondiale de Prevenire a Accidentului Vascular Cerebral, marcată pe 29 octombrie, Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu atrage atenția asupra importanței prevenirii factorilor de risc, recunoașterii semnelor de alarmă și prezentării de urgență la spital în cazul suspiciunii unui AVC.

AVC-ul este o urgență medicală majoră, în care fiecare minut contează. Intervenția rapidă poate reduce riscul de deces și de dizabilitate și crește șansele de recuperare. Hipertensiunea arterială, diabetul zaharat, colesterolul crescut, fumatul, sedentarismul și anumite afecțiuni cardiace se numără printre factorii care cresc riscul.

Ce semne trebuie să vă alarmeze

Directorul medical al SCJU Sibiu, dr. Dragoș Popescu, explică: „Prevenirea accidentului vascular cerebral începe prin controlul factorilor de risc și prin monitorizarea regulată a stării de sănătate. Tensiunea arterială crescută, diabetul și tulburările metabolismului lipidic trebuie identificate și tratate corespunzător, în colaborare cu medicul. La fel de important este ca populația să recunoască semnele unui posibil AVC: apariția bruscă a asimetriei feței, slăbiciunea sau amorțeala unui braț ori a unui picior, în special pe o singură parte a corpului, și dificultățile de vorbire. În aceste situații, nu trebuie așteptat ca simptomele să treacă, ci trebuie solicitat imediat ajutor medical prin apelarea numărului 112.”

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„Timpul poate face diferența dintre viață și moarte”

Managerul SCJU Sibiu, jr. Robert Fotache, a subliniat importanța investițiilor în diagnosticul și tratamentul urgențelor cerebrovasculare: „În cazul unui accident vascular cerebral, timpul poate face diferența dintre viață și moarte, dintre o recuperare favorabilă și o dizabilitate severă. La nivelul SCJU Sibiu, susținerea dezvoltării infrastructurii medicale și a dotărilor necesare tratamentului modern reprezintă o prioritate. Investițiile în echipamente performante și în îmbunătățirea condițiilor de intervenție trebuie să meargă mână în mână cu pregătirea echipelor medicale, pentru ca pacienții să beneficieze de îngrijire promptă și de cele mai bune șanse de recuperare.”

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