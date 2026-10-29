De mai multe zile, municipalitatea a montat indicatoare pe o stradă din apropiere de Stadionul Municipal prin care se interzice staționarea sau oprirea autoturismelor pe trotuar. Noua măsură a stârnit nemulțumirea sibienilor din zonă.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

▶ Vezi pagina acestui video: Sibieni nemulțumiți că nu mai pot parca pe trotuar pe o stradă din zona Stadionului Municipal: „Acolo locuiesc oameni în vârstă” — VIDEO

Situația a fost adusă în atenția Consiliului Local de Victor Leția, ales din partea Forța Dreptei. Acesta a precizat că, până de curând, locatarii de pe strada Titu Maiorescu își puteau lăsa mașinile pe trotuar, însă acest lucru nu mai este permis.

„Doresc să vă supun atenției o problemă semnalată de cetățenii care au domiciliul pe strada Titu Maiorescu, ei au depus și sesizare în urmă cu două zile. Îi deranjează că, de puțin timp, acolo au fost montate indicatoare care interzic oprirea sau parcarea mașinilor pe trotuar, așa cum e posibil cam pe toate străzile de lângă. Acolo domiciliază în general oameni în vârstă, care nu au unde să parcheze sau să oprească, e o stradă relativ mică. Ei doresc revenirea la cum a fost înainte. Sunt persoane cu nevoi de mobilitate, în vârstă, care vin cu cumpărături și așa mai departe”, a descris situația consilierul Victor Leția (FD).

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Strada Titu Maiorescu este o arteră alcătuită exclusiv din case, iar în multe cazuri locatarii nu dispun de spațiu în curți pentru a-și parca vehiculele.

Comentarii