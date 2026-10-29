Primarul Astrid Fodor a retras de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local de joi proiectul ce prevedea alocarea unui milion de lei pentru spectacolul de Ziua Națională susținut de „Junii Sibiului”, după ce Consiliul Județean a preluat integral costurile evenimentului. În cadrul aceleiași ședințe, aleșii locali au aprobat o finanțare de 800.000 de lei pentru Muzeul ASTRA, adoptând totodată un amendament care obligă beneficiarii de fonduri publice să afișeze vizibil sprijinul financiar al Primăriei.

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▶ Vezi pagina acestui video: Spectacolul Junilor de 1 Decembrie, finanțat de CJ: Primăria Sibiu „salvează” un milion de lei, dar impune noi reguli de vizibilitate — VIDEO

Finanțarea pentru „Junii Sibiului”, preluată de Consiliul Județean

Pe ordinea de zi a ședinței din 29 octombrie a Consiliului Local Sibiu s-a aflat inițial un proiect de hotărâre prin care Primăria urma să aloce 1.000.000 de lei pentru spectacolul de Ziua Națională a României, susținut de ansamblul „Junii Sibiului”. Inițiativa a fost însă retrasă de primarul Astrid Fodor, după ce Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul – Junii” Sibiu, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean, a anunțat că festivitatea va fi acoperită financiar din bugetul județean.

„Am primit o adresă semnată de doamna manager Silvia Macrea, prin care mă anunță că Consiliul Județean a identificat surse de finanțare pentru festivitatea de 1 Decembrie, drept urmare nu mai este necesar să acordăm noi investiție. În această adresă, doamna Silvia Macrea mulțumește Consiliului Local și Primăriei pentru susținerea constantă de ani de zile a întregii activități a Junii Sibiului”, a precizat primarul Astrid Fodor.

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800.000 de lei pentru gastronomia tradițională de la Muzeul ASTRA

În cadrul aceleiași ședințe, consilierii locali au aprobat alocarea sumei de 800.000 de lei din bugetul local către Muzeul ASTRA, pentru dezvoltarea unei platforme dedicate experiențelor gastronomice autentice.

Deși proiectul a trecut de votul aleșilor, dezbaterile s-au concentrat pe modul în care este promovată implicarea financiară a municipalității. Consilierul local Corina Bokor (PSD) a solicitat introducerea unei clauze clare în acordul de parteneriat, care să oblige instituțiile beneficiare să menționeze explicit sprijinul Primăriei Sibiu.

„În urma analizării a două proiecte, cel retras de pe ordinea de zi privind parteneriatul cu Junii Sibiului, și cel votat acum, considerăm necesar un amendament la articolul 4 din hotărâre. Solicităm ca în acordul de parteneriat (…) să fie incluse ca și clauze amplasarea unui banner cu logo-ul Primăriei sau o plăcuță amplasată în mod vizibil care să arate că evenimentul este cofinanțat de Primărie. Nu e un eveniment care se desfășoară într-o singură zi, ci se desfășoară în toată perioada anului, și așa cum ați precizat și dumneavoastră, doamna primar, Primăria oferă sprijin financiar substanțial evenimentelor din orașul nostru”, a cerut consilierul local Corina Bokor (PSD).

Edilul Astrid Fodor s-a arătat de acord cu propunerea și a anunțat că își însușește amendamentul.

„Sunt perfect de acord cu amendamentul și mi-l însușesc, vom găsi varianta potrivită acolo, să se vadă că Consiliul Local și Primăria și-au adus o contribuție substanțială. De ani de zile finanțăm substanțial cultura, inclusiv a altor instituții”, a încheiat primarul Astrid Fodor.



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