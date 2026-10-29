Șase străzi nou create în Tropinii Noi nu vor primi încă denumiri. Consilierii vor să găsească niște nume potrivite pentru aceste noi artere.

Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local din 29 octombrie s-a aflat un proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri pentru șase străzi în zona Tropinii Noi. Propunerile de nume pentru aceste artere erau strada Tropinii Noi, strada Pădurarilor, strada Codrului, strada Prislop, strada Cetinei și strada Luminișului.

Primarul Astrid Fodor a anunțat însă, înainte de vor, că va retrage proiectul de pe ordinea de zi, deoarece consilierii locali Zeno-Karl Pinter și Mihai Onițiu, care fac parte din comisia de atribuire de denumiri, vor să găsească nume mai potrivite pentru aceste străzi.

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„La rugămintea domnilor consilieri Zeno Pinter și Mihai Onițiu, care sunt membri ai grupului de lucru, să analizeze dacă este necesară redenumirea străzilor, au solicitat să le acordăm lor posiblitatea să vină cu propuneri de denumiri. În consecință, voi retrage acest proiect de pe ordinea de zi”, a precizat Astrid Fodor.

Zona Tropinii Noi se află în apropierea drumului județean DJ 106A Sibiu-Rășinari-Păltiniș-Șanta. În această zonă, Consiliul Local Sibiu a aprobat, prin mai multe hotărâri, planuri urbanistice zonale pentru dezvoltarea de case de vacanță. Ulterior, pe baza acestor documentații, au fost emise autorizații de construire pentru noile imobile. În curând, străzile folosite de oameni pentru a ajunge la proprietățile lor vor primi și nume.

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