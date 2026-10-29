Orange România a testat pentru prima dată în țară tehnologia 50G PON, următoarea generație de internet prin fibră optică. Testele au fost făcute în laboratorul Orange 5G Lab din București, unde au fost obținute viteze de aproximativ 40 Gbps atât la descărcare, cât și la încărcare, a anunțat operatorul joi, 29 octombrie, într-un comunicat de presă.

Potrivit companiei, viteza a fost atinsă pe o singură fibră, către un singur calculator, iar latența a rămas sub o milisecundă. Orange descrie rezultatul drept o premieră în România pentru viitoarea implementare a tehnologiei.

Testul a avut loc în Orange 5G Lab, care funcționează în cadrul Centrului de Cercetare CAMPUS al Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București. La teste a participat echipa laboratorului, formată din experți tehnici Orange și cercetători de la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Ce aduce 50G PON față de tehnologiile actuale

50G PON este evoluția standardului de transmisie de date prin fibră optică ce urmează după XGS-PON, tehnologia de 10 Gbps folosită deja în prezent, și poate atinge viteze de până la 50 Gbps. Operatorul susține că noua tehnologie oferă viteze de descărcare de până la cinci ori mai mari decât generația anterioară.

Printre beneficiile enumerate de companie se numără latența redusă și gestionarea mai bună a jitter-ului (fluctuațiile semnalului), ceea ce ar face tehnologia potrivită pentru aplicații industriale critice. 50G PON ar putea fi folosită și pentru interconectarea stațiilor radio 5G, iar furnizorii ar putea combina pe aceeași rețea fizică serviciile pentru clienți rezidențiali, pentru întreprinderi mici și mijlocii, pentru companii mari și traficul mobil, cu costuri operaționale și de întreținere mai mici. Orange mai arată că, prin transmiterea unor volume mult mai mari de date per componentă activă, tehnologia consumă mai puțină energie per bit decât mai multe linii independente de generație anterioară.

Aceeași fibră, fără cabluri noi pentru clienți

Un avantaj important, potrivit operatorului, este că 50G PON poate funcționa pe aceeași fibră cu tehnologiile existente, GPON (1-2,5 Gbps) și XGS-PON (10 Gbps), fiecare pe o altă lungime de undă. Astfel, un client poate fi mutat pe 50G PON fără să fie nevoie de un cablu de fibră optică nou, iar vecinii care rămân pe GPON sau XGS-PON nu ar observa scăderi de viteză sau o calitate mai slabă a serviciului.

Echipamentul testat suportă toate cele trei generații de tehnologie pe același port, ceea ce permite conectarea a până la 128 de clienți pe o singură fibră, mai arată comunicatul.

Producție video, cloud și inteligență artificială

Compania spune că noutatea principală nu este viteza în sine, ci utilizările pe care le-ar putea permite, atât pentru clienții casnici, cât și pentru cei business: de la streaming video 8K/16K, jocuri în cloud și rețele Wi-Fi 7 sau 8, până la realitate virtuală, producție TV de la distanță, platforme SaaS, cloud computing și aplicații care lucrează cu volume mari de date, cum ar fi cele de inteligență artificială.

Ca exemplu, Orange estimează că un material-sursă de 1 TB ar putea fi transmis în 5 minute la 40 Gbps, față de o oră la 2 Gbps. Operatorul menționează și conectarea campusurilor universitare mari, cu internet de foarte mare viteză în facultăți, laboratoare și cămine studențești.

Pe lângă testele de viteză, în laborator au fost simulate mai multe scenarii de utilizare: editare video de la distanță, cu fișierele aflate pe un server cloud, un spațiu de stocare de pe server folosit ca disc local, transferuri de fișiere foarte mari și modele AI descărcate din cloud și rulate pe servere locale.

„Primul test al tehnologiei 50G PON din România reprezintă un nou pas important în creșterea digitalizării din țara noastră și doar una dintre multele inovații realizate de Orange anul acesta pentru îmbunătățirea serviciilor. Ne propunem să aducem constant noi premiere tehnologice, pentru a pregăti rețelele viitoare. La prima vedere pare să fie doar un upgrade de viteză, însă este o tehnologie care va face un salt important în ceea ce se conturează deja ca următoarea revoluție industrială, pornită de inteligența artificială și de viețile noastre digitale în continuă evoluție. Vom continua să testăm capabilitățile 50G PON, care va transforma rețelele de fibră optică ale companiei atât pentru clienții casnici, cât și pentru companii”, a declarat Marius Maican, Technology Director la Orange România.

În prezent, Orange oferă clienților rezidențiali viteze de până la 2,1 Gbps, prin serviciul Fibra 2300, iar clienților business până la 10 Gbps, prin serviciul Dedicated Internet Access. Compania amintește că, potrivit celui mai recent raport Netograf publicat de ANCOM, rețeaua sa este cea mai rapidă pentru mobil și fibră din România pentru al nouălea an consecutiv.

Comentarii