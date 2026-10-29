Tineri din minoritățile naționale din 10 țări europene, în vizită la Primăria Sibiu

Primarul Sibiului, Astrid Fodor, s-a întâlnit miercuri cu tineri reprezentanți ai minorităților naționale din 10 țări europene, reuniți la Sibiu pentru Seminarul de Toamnă al Youth of European Nationalities, organizat în colaborare cu Federația Tineretului German din România, a anunțat Primăria Municipiului Sibiu. Este al doilea grup de tineri europeni care vizitează primăria în această săptămână.

Întâlnirea a fost un dialog despre diversitatea culturală, investițiile Sibiului în cultură, rolul tinerilor în păstrarea și promovarea identității minorităților naționale și implicarea lor în viața comunității. Tinerii au pus întrebări și despre politica și administrația locală.

Programul seminarului a inclus și un workshop intitulat „Cultural Heritage in the Digital Space”, despre promovarea patrimoniului cultural cu instrumente digitale.

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