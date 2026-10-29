Pe scurt: Doar șapte orașe ating pragul de 2.000 euro/mp pentru apartamente, iar Sibiul se află printre ele. Cele mai rapide scumpiri nu sunt însă în orașele din fruntea clasamentului, ci în Reșița și Zalău.

Un apartament costă, în medie, 114.900 de euro în România, cu aproape 5% mai mult decât cu un an înainte, iar o tranzacție se încheie în aproximativ două luni, potrivit HotNews.ro.

Sibiul se situează pe locul cinci în clasamentul prețurilor medii solicitate pentru apartamentele scoase la vânzare.

Cluj-Napoca, București și Brașov sunt orașele în care cumpărătorii trebuie să plătească cel mai mult pentru o locuință. Cele mai rapide creșteri de preț față de începutul toamnei din 2025 s-au înregistrat însă în Reșița și Zalău.

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Sibiul se numără printre cele șapte orașe cu prețuri de cel puțin 2.000 euro/mp

La nivel național, pragul de 2.000 euro pe metru pătrat util este atins sau depășit în doar șapte orașe. Cluj-Napoca rămâne cel mai scump, fiind singurul în care prețul mediu solicitat pentru apartamente trece de 3.300 euro/mp util, după o creștere anuală de 5%.

Următoarele poziții sunt ocupate de București, cu 2.312 euro/mp util, Brașov, cu 2.309 euro/mp, și Craiova, cu 2.142 euro/mp. În Sibiu, prețul mediu este de 2.034 euro/mp util, urmat de Constanța, cu 2.020 euro/mp, și Iași, cu 2.000 euro/mp. Topul zece este completat de Târgu Mureș, cu 1.994 euro/mp, Timișoara, cu 1.984 euro/mp, și Oradea, cu 1.885 euro/mp.

La polul opus se află Reșița, cel mai ieftin oraș pentru cumpărătorii de locuințe și singurul municipiu reședință de județ în care prețul mediu solicitat nu a ajuns la 1.000 euro/mp util. Tot aici s-a înregistrat însă cea mai mare scumpire anuală, de 15,4%. Un avans apropiat, de 15,3%, a fost consemnat în Zalău, unde media a ajuns la 1.303 euro/mp util.

Doar două reședințe de județ au înregistrat scăderi ale prețurilor solicitate pentru apartamente, de circa 3% într-un an: Călărași, unde media este de 1.160 euro/mp util, și Brăila, cu 1.055 euro/mp util.

În București, cele mai mari prețuri pentru apartamentele noi și vechi sunt în Sectorul 1, iar cele mai mici în Sectorul 4. În septembrie, zona Kiseleff-Aviatorilor avea un preț mediu solicitat de 4.930 euro/mp util. Urmau Herăstrău-Șoseaua Nordului, cu 4.785 euro/mp, și Dorobanți–Floreasca, cu 4.047 euro/mp. Cele mai accesibile cartiere erau Rahova, cu 1.700 euro/mp, Giurgiului, cu 1.707 euro/mp, și Giulești, cu 1.811 euro/mp.

În Brașov, un apartament își găsește cumpărătorul, în medie, în 75 de zile, perioada de vânzare fiind în ușoară creștere față de luna precedentă. Cele mai scumpe locuințe sunt în Brașovul Vechi, unde prețurile ating 3.268 euro/mp util. Florilor este cea mai ieftină zonă din oraș și singura cu o ieftinire mai semnificativă într-un an, de 5%. În schimb, prețurile au crescut cu 12% în Bartolomeu, cu 10% în Tractorul și cu 9% în Răcădău.

La Cluj-Napoca, prețul mediu solicitat în septembrie era cu 64% peste media națională. Durata necesară găsirii unui cumpărător a ajuns la trei luni, cu 20% mai mult decât în septembrie 2025. Chiar și în zonele mai ieftine ale orașului, precum Dâmbul Rotund sau Mănăștur, prețurile apartamentelor scoase la vânzare pornesc de la 3.000 euro/mp util.

În Constanța, apartamentele nou construite s-au scumpit cu 12% într-un an, în timp ce locuințele vechi au înregistrat un avans de aproape 7%, potrivit Indicelui Imobiliare.ro. Faleza Nord, Tomis II și Tomis Plus au fost cele mai scumpe cartiere în septembrie. În aceste trei zone, prețurile medii solicitate au crescut cu 12–14% în ritm anual.

Pentru un apartament în Iași este necesar un buget mediu de 106.900 de euro. De la listare până la tranzacționare trec, în medie, 73 de zile, o durată apropiată de cea din Constanța sau Brașov. Cele mai accesibile cartiere sunt Bucium, cu 1.772 euro/mp, și Frumoasa, cu 1.809 euro/mp.

În Timișoara, cele mai mici prețuri sunt în Steaua, cu 1.693 euro/mp, Iosefin și Freidorf, ambele cu 1.736 euro/mp. La celălalt capăt al pieței se află zona Take Ionescu, unde media depășește 2.500 euro/mp util. Prețuri similare sunt solicitate doar pentru locuințele din imediata vecinătate a Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș”.

Casele și vilele din Sibiu s-au scumpit cu 9% într-un an

Bugetul mediu necesar pentru cumpărarea unei case în România este de 170.000 de euro, iar suprafața utilă medie a acestor proprietăți este de 116 metri pătrați.

Cele mai scumpe case scoase la vânzare se găsesc tot în Cluj-Napoca, unde prețul mediu este de 3.375 euro/mp util. Orașul a înregistrat una dintre creșterile importante de pe acest segment, de 7% într-un an.

Prețurile solicitate pentru case și vile au crescut cu 11% în Brașov, până la 2.414 euro/mp, și cu 9% în Sibiu, unde au ajuns la 2.095 euro/mp. În Craiova și București, avansul a fost de aproximativ 8%, până la 1.721 euro/mp, respectiv 2.342 euro/mp.

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