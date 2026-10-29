Pe scurt: De la Mozart și Ceaikovski la un violoncel care poate imita sirena unei ambulanțe, programul Filarmonicii Sibiu se adresează mai multor generații. Festivalul Brave New Music îi aduce apoi la Sibiu pe Nils Petter Molvær și Erland Dahlen.

Dirijorul Cristian Mandeal, violonistul Alexandru Tomescu și violoncelistul Ștefan Cazacu deschid primul trimestru al stagiunii 2026–2027 a Filarmonicii de Stat Sibiu, printr-un concert programat joi, 29 octombrie 2026, de la ora 19:00, la Sala Thalia.

Potrivit Filarmonicii de Stat Sibiu, seria cuprinde concerte simfonice, activități educative și o nouă ediție a festivalului Brave New Music.

Cristian Mandeal revine la pupitrul Orchestrei Filarmonicii de Stat Sibiu. Dirijorul are o carieră internațională de peste patru decenii, în care a colaborat cu numeroase orchestre. Alături de ansamblul sibian vor evolua Alexandru Tomescu și Ștefan Cazacu, acesta din urmă fiind solist concertist al Filarmonicii de Stat Sibiu.

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Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2026, despre punerea în vânzare a pachetelor de bilete pentru primul trimestru al stagiunii, care include concerte simfonice, recitaluri și ateliere pentru copii.

Pe 5 noiembrie 2026, de la ora 19:00, Orchestra Filarmonicii de Stat Sibiu va fi condusă de Georgios Balatsinos, iar solist va fi violonistul Joseph Arena. Programul este dedicat muzicii lui Wolfgang Amadeus Mozart și Piotr Ilici Ceaikovski.

Seara va începe cu uvertura operei „Nunta lui Figaro”, urmată de Concertul pentru vioară și orchestră nr. 5 în La major, K. 219, ambele de Mozart. În partea a doua, orchestra va interpreta Suita nr. 4 în Sol major, op. 61, „Mozartiana”, prin care Ceaikovski îi aduce un omagiu compozitorului austriac.

Pe 12 noiembrie 2026, de la ora 19:00, dirijorul italian Tito Ceccherini va conduce orchestra într-un program cu lucrări de György Ligeti, Jean Sibelius și Felix Mendelssohn Bartholdy. Publicul va asculta „Concertul românesc” de Ligeti, suita simfonică „Pelléas și Mélisande”, op. 46, de Sibelius, și Simfonia nr. 3 în la minor, op. 56, „Scoțiana”, de Mendelssohn.

Tito Ceccherini are o activitate axată pe muzica secolului XX și creația contemporană și a colaborat cu orchestre din Europa și Asia. În 2021, a dirijat Orchestra Filarmonicii de Stat Sibiu alături de violonista Carolin Widmann, în cadrul Festivalului Internațional „George Enescu”. A revenit la pupitrul orchestrei sibiene în 2023, pentru un concert simfonic din stagiunea „EChO”.

Copiii descoperă violoncelul și își confecționează trompete din partituri

Programul educativ Filarmonica de StART începe cu un concert dedicat violoncelului.

Vineri, 30 octombrie 2026, de la ora 10:00, Ștefan Cazacu îi așteaptă pe copii la Sala Thalia, la „Descoperă violoncelul”. Cei mici vor afla cum funcționează instrumentul și îi vor asculta sunetele, prin demonstrații și jocuri interactive. Vor descoperi inclusiv dacă violoncelul poate imita animale sau sirena unei ambulanțe.

Pe 6 noiembrie 2026, de la ora 10:00, Sala Thalia va găzdui un concert din seria „Simfonia Bebemol”, dedicată bebelușilor și viitoarelor mămici. Sub conducerea dirijorului Georgios Balatsinos, Orchestra Filarmonicii de Stat Sibiu va interpreta lucrări de Mozart și Ceaikovski, într-un program prin care cei mai mici spectatori pot descoperi sonoritățile orchestrei simfonice.

Pe 13 noiembrie 2026, de la orele 10:00 și 11:00, la Sala Henry Selbing, muzicienii cvintetului Tromba Felix îi vor familiariza pe copii cu instrumentele de suflat din alamă. Atelierul include demonstrații muzicale, explicații și jocuri interactive. Participanții își vor putea confecționa propriile trompete din partituri, într-o activitate creativă coordonată de Roxana Manta.

Brave New Music îi aduce la Sibiu pe Nils Petter Molvær și Erland Dahlen

După primele concerte ale stagiunii va urma o nouă ediție Brave New Music, festival dedicat muzicii simfonice contemporane și explorării unor noi direcții artistice. Conceput de dirijorul Cristian Lupeș, festivalul pune în legătură creația muzicală actuală cu alte discipline artistice.

Programul ediției din 2026 cuprinde concerte educative, atelier și workshop de muzicoterapie, conferințe, expoziții, un concert coral și un concert simfonic. Acesta din urmă îi va aduce la Sibiu pe Nils Petter Molvær, în calitate de solist, și pe Erland Dahlen, la tobe.

Activitățile Filarmonicii de Stat Sibiu sunt finanțate de Consiliul Județean Sibiu.

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