Ultimul weekend din octombrie în Sibiu: petrecere de Halloween la Aeroport, drumeții, ateliere pentru copii și meci de fotbal pe ”Municipal”

Ultimul weekend din octombrie vine cu o mulțime de evenimente în Sibiu și împrejurimi. De la o petrecere neobișnuită organizată în Aeroportul Internațional Sibiu și alergări costumate prin centrul istoric, până la ateliere pentru copii la Teatrul Gong, drumeții în împrejurimile Sibiului și spectacole de teatru, sibienii au mai multe variante pentru a petrece weekendul.

Programul din ultimul weekend din octombrie include evenimente pentru toate vârstele, iar distracția continuă și la începutul lunii noiembrie, cu meciuri de baschet și spectacole de teatru.

Concert la Filarmonica Sibiu

Dirijorul Cristian Mandeal, violonistul Alexandru Tomescu și violoncelistul Ștefan Cazacu deschid primul trimestru al stagiunii 2026–2027 a Filarmonicii de Stat Sibiu, printr-un concert programat joi, 29 octombrie 2026, de la ora 19:00, la Sala Thalia.

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Cristian Mandeal revine la pupitrul Orchestrei Filarmonicii de Stat Sibiu. Dirijorul are o carieră internațională de peste patru decenii, în care a colaborat cu numeroase orchestre. Alături de ansamblul sibian vor evolua Alexandru Tomescu și Ștefan Cazacu, acesta din urmă fiind solist concertist al Filarmonicii de Stat Sibiu.

Sursa foto: Filarmonica de Stat Sibiu

Halloween la Aeroportul Internațional Sibiu: petrecere până dimineața

Pe 30 octombrie, între orele 22:00 și 05:00, Aeroportul Internațional Sibiu se transformă într-un spațiu de petrecere neobișnuit, odată cu evenimentul „Halloween at the Airport”, organizat de Pulse Events.

Cu promisiunea unei nopți diferite de petrecerile clasice de Halloween, evenimentul va avea loc în interiorul aeroportului și îi provoacă pe participanți să intre într-o atmosferă misterioasă, inspirată de universul horror.

Dress code-ul este specific sărbătorii, astfel că măștile, costumele și aparițiile îndrăznețe sunt încurajate. Biletele pot fi cumpărate prin LiveTickets, iar pentru confirmări și informații suplimentare, organizatorii pot fi contactați pe WhatsApp, la numărul 0727 663 867.

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Aventuri în natură și drumeții în weekend

Cei care preferă activitățile în aer liber au la dispoziție mai multe ture și experiențe în natură, programate începând de sâmbătă, 31 octombrie.

Tură de e-bike pe Via Transilvanica: Biertan – Richiș

Iubitorii de ciclism pot participa, sâmbătă, la o tură de e-bike pe traseul Via Transilvanica, între Biertan și Richiș. Evenimentul este dedicat celor care vor să descopere pe bicicletă peisajele și satele din Transilvania.

Tărâmuri fermecate la Buia: sate uitate, castani și povești de castel

Alături de Nicoleta Ocneriu, participanții sunt invitați, sâmbătă, să descopere zona Buia, cu sate uitate, castani, povești despre castele și gusturi de toamnă. Experiența propune o incursiune în peisajul rural și în istoria locurilor.

Drumeție în familie la Slimnic și decorare de dovleci

Mihai Proca organizează duminică o drumeție în familie la Slimnic, completată de o activitate creativă dedicată toamnei: decorarea dovlecilor. Evenimentul este potrivit pentru cei care vor să combine timpul petrecut în natură cu o activitate tematică pentru copii. Detalii aici

Ateliere și spectacole pentru copii la Teatrul Gong

Teatrul pentru Copii și Tineret Gong propune activități creative și spectacole pentru cei mici, în weekendul de Halloween.

Ultimul atelier din seria de octombrie îi invită pe copii în Sala Studio a Teatrului Gong, pentru o dimineață de joacă și creație pe tema toamnei. Atelierul are loc sâmbătă, 31 octombrie, între orele 10:00 și 12:00.

În cadrul atelierului „Dovleci fantastici”, cei mici vor descoperi tehnici simple de confecționare a obiectelor și personajelor și vor putea pleca acasă cu propriile creații.

„Punguța cu doi bani”, la Teatrul Gong

Povestea clasică „Punguța cu doi bani” revine la Teatrul Gong, într-un spectacol construit în formula teatrului în teatru, cu fantezie și umor.

Reprezentațiile sunt programate astfel:

Sâmbătă, 31 octombrie: orele 11:00 și 18:00;

orele 11:00 și 18:00; Duminică, 1 noiembrie: ora 11:00.

Filme noi la Cinema City

Sibienii care vor să petreacă weekendul la cinema au la dispoziție filme de groază, animații pentru copii, comedii și producții de acțiune. Printre titlurile din programul Cinema City Sibiu de sâmbătă, 31 octombrie, se numără Clayface, Copilul nopții, Mia și școala de monștri, Mielul Shaun – Aventuri de Halloween, Teambuilding 2 și Băiat de milioane. CineMagia.ro+1

De Halloween, Cinema City anunță și o ofertă specială: bilete la 19,90 lei pentru o selecție de filme horror, fantastice și pentru copii, exclusiv sâmbătă, 31 octombrie. Programul complet și orele proiecțiilor pot fi consultate pe site-ul Cinema City Sibiu.

Mecid de baschet la Sala Transilvania

1 noiembrie 2026, între orele 18:00 și 20:00

Echipa CSU Sibiu se întâlnește, duminică, de la ora 18.00, cu SCMU Craiova într-un meci din Liga Națională de Baschet Masculin.

Partida este programată la Sala Transilvania, iar meciul va putea fi urmărit și online, prin FRB TV.

Foto: CSU Sibiu

Meci pe Municipal

Fotbal pe Municipal, vineri seara. FC Inter Sibiu își așteaptă suporterii în tribune vineri, de la ora 18:00, pentru meciul cu Carpați Covasna. Cei care vor să susțină echipa sibiană pot achiziționa bilete online, de pe platforma Bilete.ro

Foto: Stadionul Municipal Sibiu

„Aici nu se simte”, la Teatrul Național „Radu Stanca”

La Sala Mare a Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu este programat spectacolul „Aici nu se simte”, de Lia Bugnar, cu Ofelia Popii și Ciprian Scurtea.

Spectacolul este o producție realizată în colaborare cu Teatrul Luni de la Green Hours și are loc duminică, 1 noiembrie, de la ora 17:00.

Biletele pot fi cumpărate online, prin Entertix.

Halloween cu aventuri vikinge la Panoramic Park & Viking Village

Pe 31 octombrie, între orele 10:00 și 18:00, Panoramic Park & Viking Village îi invită pe copii și familiile lor la o aventură specială de Halloween, printre casele și potecile satului viking.

Programul include personaje surpriză, provocări pentru micii vikingi, jocuri tematice și decoruri potrivite pentru fotografii în costume. Unul dintre momentele principale va fi concursul de costume pentru copii, cu surprize pentru participanți.

Organizatorii oferă și brunch gratuit, între orele 12:00 și 16:00, pentru ca vizitatorii să-și recapete energia între aventuri.

Accesul în parc costă 30 de lei pentru copii și 35 de lei pentru adulți. Evenimentul promite o zi de distracție în familie, în care atmosfera de Halloween se îmbină cu universul vikingilor.

Alergare în ritmul muzicii prin centrul Sibiului

Pe 31 octombrie, între orele 17:00 și 20:00, Piața Mică din Sibiu devine punctul de plecare pentru Beat the Tempo Run – Halloween Edition, o experiență care îmbină alergarea, muzica și atmosfera de sărbătoare.

Participanții vor porni la drum în costume de Halloween, alături de DJ Ezio, care va da ritmul de pe bicicleta din fruntea grupului.

Traseul începe cât încă este lumină naturală și continuă până la lăsarea întunericului, printre străzile și felinarele orașului vechi.

Evenimentul nu este o competiție sportivă și nici un concurs de costume, ci o alergare comunitară în care accentul cade pe muzică, energie și bucuria de a face mișcare împreună.

Halloween la Mediaș: petrecere pentru copii și eveniment pentru adulți

Atmosfera de Halloween ajunge și la Mediaș, unde sâmbătă, 31 octombrie, sunt programate evenimente dedicate atât copiilor, cât și adulților.

Între orele 15:00 și 17:00, organizația Drag de Copilărie îi invită pe cei mici la o petrecere tematică organizată la Centrul Social Comunitar de Agrement și Sport, pe strada Sticlei nr. 9.

Copiii sunt încurajați să vină costumați pentru două ore de distracție în spiritul sărbătorii. Înscrierile se fac la numărul de telefon 0729 613 986.

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