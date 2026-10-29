O ursoaică cu 3 pui a apărut, joi seara, la Porumbacu de Sus. Autoritățile sunt la fața locului, iar locuitorii din zonă au primit mesaj RO-Alert.

Incidentul a fost anunțat la numărul unic pentru apeluri de urgență 112.

La fața locului se deplasează un echipaj SMURD pentru a asigura măsurile din competență.

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„În urmă cu puțin timp, pe numărul unic pentru apeluri de urgență 112, a fost semnalată prezența unei ursoaice cu trei pui în localitatea Porumbacu de Sus. La fața locului se deplasează un echipaj SMURD pentru a asigura măsurile din competență. De asemenea, a fost transmis mesaj RO-Alert pentru locuitorii din zonă cu privire la prezența animalului”, a transmis ISU Sibiu.

Locuitorii din zonă au fost avertizați prin mesaj RO-Alert cu privire la prezența animalelor.

Revenim cu detalii!

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