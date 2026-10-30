A început aglomerația la vulcanizările din Sibiu: un schimb de anvelope costă între 160 și 300 de lei / video foto

Șoferii din Sibiu au început deja să își schimbe anvelopele pentru sezonul rece. Vulcanizările au înregistrat o creștere a numărului de clienți în ultimele săptămâni, iar unele service-uri lucrează pe bază de programare. Prețurile diferă în funcție de dimensiunea jantelor, tipul mașinii și serviciile solicitate. Am aflat cât costă un schimb complet de anvelope, unde se poate merge fără programare și cât plătesc șoferii pentru depozitarea cauciucurilor.

Sibienii se grăbesc să își schimbe anvelopele odată cu răcirea vremii. Administratorii vulcanizărilor și ai service-urilor auto spun că numărul clienților a crescut în ultima săptămână, iar unele unități au început să fie tot mai aglomerate. În ceea ce privește tarifele, acestea au rămas neschimbate față de sezonul de primăvară în unele service-uri, în timp ce altele au înregistrate majorări față de anul trecut.

La vulcanizarea Expres, de pe strada Ștefan cel Mare, clienții au început să vină pentru schimbarea anvelopelor în ultimele una-două săptămâni. Tarifele au rămas la același nivel ca în sezonul precedent, iar șoferii se pot prezenta fără programare.

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Prețurile sunt stabilite în funcție de dimensiunea jantelor: 40 de lei pentru fiecare anvelopă în cazul jantelor de 12-14 inch, 44 de lei pentru cele de 15-16 inch și 52 de lei pentru jantele de 17 inch.

Un schimb complet durează aproximativ 20 de minute, în funcție de aglomerație. „Au început oamenii să vină. La 12-14 inch sunt 40 de lei pe bucată, la 15-16 inch sunt 44 de lei bucata, iar la 17 inch, 52 de lei pe bucată. Prețurile au rămas aceleași. Vin fără programare, iar schimbul durează cam 20 de minute. De obicei, oamenii comandă și anvelope de iarnă, și all-season”, a declarat un reprezentant al vulcanizării Expres.

Aglomerație la vulcanizările din Sibiu

La e-Pneu, service situat în apropiere de Piața Cibin, șoferii au început să vină pentru schimbarea anvelopelor în urmă cu aproximativ 7-10 zile. Reprezentanții vulcanizării spun că numărul solicitărilor a crescut, iar în garaj au început să apară tot mai multe mașini pentru schimbul de sezon. „Au început oamenii să vină de vreo săptămână sau zece zile. După cum se poate vedea, avem mașini care așteaptă pentru a schimba anvelopele”, a declarat Ilie, de la e-Pneu.

În ceea ce privește tipul de anvelope ales, aproximativ 30% dintre clienți optează pentru variantele all-season, în special cei care nu parcurg distanțe foarte mari într-un an. „Un procent de 30% pun și anvelope all-season. Dacă faci până în 10.000 de kilometri, atunci poți să îți pui și anvelope all-season”, a explicat reprezentantul vulcanizării.

Tarifele au rămas aproximativ la același nivel ca anul trecut. Un schimb complet pentru patru roți costă 200 de lei pentru jantele R16, 240 de lei pentru R18 și aproximativ 300 de lei pentru dimensiunile R22-R23. „Prețurile sunt la fel anul trecut”, a precizat Ilie.

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▶ Vezi pagina acestui video: A început aglomerația la vulcanizările din Sibiu: un schimb de anvelope costă între 160 și 300 de lei — VIDEO

Vulcanizarea mobilă, la mare căutare

Șoferii care merg la service-ul fix nu au nevoie de programare. În schimb, pentru vulcanizarea mobilă este necesară programarea, iar locurile sunt ocupate până în 5 noiembrie.

„La service-ul fix nu trebuie programare. Dar avem și vulcanizare mobilă, acolo este cu programare. Momentan suntem plini până în 5 noiembrie. După această dată, așteptăm cu programare”, a mai spus reprezentantul e-Pneu.

Acesta a explicat și că legislația rutieră nu stabilește o dată calendaristică obligatorie pentru montarea anvelopelor de iarnă. Acestea sunt obligatorii atunci când circulația se desfășoară pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. „Nu este prevăzută o dată fixă la care trebuie să ai anvelopele de iarnă. Primești amendă dacă te prinde pe un drum acoperit cu zăpadă sau cu polei. Dar dacă sunt afară minus 10 grade și te prinde cu anvelope de vară, nu îți face nimic”, a explicat Ilie.

Cât costă un schimb complet de anvelope la vulcanizările din Sibiu

La Vulcanizare Sibiu, de pe strada Școala de Înot, clienții au început să vină pentru schimbul sezonier în urmă cu aproximativ una-două săptămâni. Aici, prețul pentru un schimb complet variază între 160 și 300 de lei, în funcție de mașină și de dimensiunea roților.

Service-ul oferă și servicii de îndreptare a jantelor, iar pentru schimbarea anvelopelor este recomandată programarea. „Au venit oameni cam de o săptămână-două, au început un pic mai devreme. Un schimb complet este între 160 de lei și până la 300 de lei. Avem și îndreptat de jante. În principiu, lucrăm cu programare. Sunt și mașini diferite, depinde de fiecare. La mașinile mici se aleg și anvelope all-season, dar și SUV-urile sau cele care fac mulți kilometri au nevoie de anvelope potrivite sezonului”, a explicat Sorin, de la Vulcanizare Sibiu.

Anvelope de iarnă sau all-season? Ce aleg șoferii din Sibiu

La Alex Best Drive, schimbările de anvelope au început în urmă cu aproximativ trei săptămâni, iar cea mai aglomerată perioadă a fost chiar săptămâna aceasta. Reprezentanții service-ului estimează că numărul solicitărilor va crește în continuare.

Clienții sunt preluați pe bază de programare. Potrivit administratorului, tarifele sunt aceleași ca în sezonul de primăvară, însă au crescut față de anul trecut.

„Au venit de acum trei săptămâni. Săptămâna aceasta a fost cea mai aglomerată și cred că tot mai aglomerată va fi. Lucrăm cu programare, oamenii vin și se programează. Prețurile au rămas aceleași ca în sezonul din primăvară, dar sunt mai mari decât în 2025. De exemplu, un schimb care costa 140 de lei a ajuns acum la 160 de lei”, a spus Alex, administratorul Alex Best Drive.

Acesta a observat că alegerea anvelopelor diferă și în funcție de modul în care este folosită mașina. Unii șoferi preferă anvelopele de iarnă, în timp ce alții aleg variantele all-season.

„Cei care țin la siguranța lor optează pentru anvelope de iarnă. Cei care fac naveta și parcurg maximum 30 de kilometri pe zi aleg uneori all-season. Acestea nu își fac treaba la fel de bine ca anvelopele dedicate sezonului”, a mai explicat administratorul.

Cât costă depozitarea anvelopelor în Sibiu

O soluție pentru șoferii care nu au spațiu acasă pentru depozitarea anvelopelor este serviciul oferit de Hotel Anvelope. Compania ridică anvelopele direct de la domiciliul clienților și le depozitează într-un spațiu curat, uscat și securizat.

Tarifele pornesc de la 6 lei pe anvelopă pe lună, ceea ce înseamnă 144 de lei pentru un set de patru anvelope depozitat timp de șase luni. Clienții pot opta fie pentru ridicarea anvelopelor de la domiciliu, fie pentru predarea lor direct la depozit. Plata se face la predare, fără avans, iar anularea este gratuită. La finalul perioadei de depozitare, anvelopele pot fi livrate înapoi acasă sau direct la vulcanizare.

La Alex Best Drive, depozitarea costă 100 de lei, indiferent de dimensiunea anvelopelor sau de sezon.

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