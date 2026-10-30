Accident pe DN7 la Brezoi între două TIR-uri și o mașină: trafic blocat total / foto

Un accident rutier grav s-a produs, vineri dimineața, pe DN7 la Brezoi. Două TIR-uri și un autoturism au intrat în coliziune.

Vineri dimineața, în jurul orei 07:30, polițiștii Serviciului Rutier Vâlcea au fost solicitați să intervină la un accident rutier produs pe Drumul Național 7, la kilometrul 208+900 de metri, în zona localității Brezoi.

„Din primele verificări efectuate de polițiști, s-a stabilit că în accident au fost implicate două autocamioane și un autoturism, iar în urma evenimentului rutier două persoane au fost rănite”, au transmis reprezentanții IPJ Vâlcea.

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În prezent, traficul rutier este blocat total pe ambele sensuri de circulație, la fața locului intervenind polițiștii rutieri, alături de echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență și reprezentanți ai Secției de Drumuri Naționale.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

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