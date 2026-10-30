Un accident rutier a avut loc vineri pe Șoseaua Sibiului din municipiul Mediaș. Cinci persoane au fost implicate în eveniment, iar o minoră și o femeie au fost transportate la spital.

UPDATE

Polițiștii sunt la locul accidentului și fac cercetări.

„Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea un autoturism și ieșea din parcarea unei societăți comerciale, o femeie, în vârstă de 62 de ani, domiciliată în municipiul Mediaș, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autoturism condus pe strada Șoseaua Sibiului de un bărbat, în vârstă de 51 de ani, domiciliat în municipiul Mediaș”, transmite Vlad Teodosiu-Păducel, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

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Două pasagere din autoturismul condus de bărbatul în vârstă de 51 de ani, respectiv o minoră și o femeie, în vârstă de 14 ani și 20 de ani, ambele domiciliate în Mediaș, au suferit vătămări corporale și au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier.

Traficul rutier se desfășoară îngreunat.

ȘTIREA INIȚIALĂ

La fața locului au fost mobilizate un echipaj SMURD, o ambulanță SAJ și o autospecială de stingere cu modul de descarcerare.

„În accident au fost implicate cinci persoane. Acestea au fost evaluate medical. În urma evaluării medicale, o minoră în vârstă de 14 ani a suferit un traumatism ocular și este transportată la CPU Mediaș, iar o femeie acuză dureri lombare, urmând a fi transportată la CPU Mediaș. Celelalte trei persoane implicate în accident refuză transportul la spital”, a transmis ISU Sibiu.

Minora a suferit un traumatism ocular, iar femeia acuză dureri lombare.

Celelalte trei persoane implicate în accident au refuzat transportul la spital.

Revenim cu detalii!

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