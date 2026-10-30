Două femei au murit într-un accident rutier produs în noaptea de joi spre vineri, pe DN 7, în apropierea localității Lazaret. În eveniment au fost implicate un TIR și două autoturisme.

Oamenii legii au activat Planul Roșu de Intervenție în urma producerii unui accident la intrare pe Valea Oltului.

La fața locului au fost mobilizate două echipaje SMURD, trei ambulanțe SAJ, dintre care una cu medic, o autospecială de descarcerare și una de stingere din cadrul ISU Sibiu, precum și un echipaj SMURD, o autospecială de descarcerare și una de stingere din cadrul ISU Vâlcea.

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Opt persoane au fost implicate în eveniment, iar două dintre ele au decedat. Un bărbat este în stare gravă.

„Azi-noapte, în jurul orei 01:00, salvatorii sibieni au fost solicitați să intervină la un accident rutier pe DN 7, în apropierea localității Lazaret. Pentru gestionarea optimă a situației a fost activat Planul Roșu de intervenție. (…) În accident au fost implicate opt persoane. La sosirea forțelor la fața locului s-a constatat că două persoane de sex feminin erau inconștiente, în stop cardiorespirator, una dintre ele fiind încarcerată, iar cinci persoane erau autoevacuate. În ciuda eforturilor depuse de salvatori, cele două femei nu au răspuns manevrelor de resuscitare, medicul declarând decesul la fața locului. Un bărbat în vârstă de 21 de ani a suferit multiple contuzii în urma accidentului rutier, a fost preluat de o ambulanță SAJ și transportat la UPU Sibiu conștient. Celelalte cinci persoane implicate în accident au refuzat transportul la spital. La ora 01:30, Planul Roșu de intervenție a fost dezactivat”, a transmis ISU Sibiu.

Potrivit IPJ Sibiu, accidentul s-a produs după ce femeia în vârstă de 50 de ani, din județul Vâlcea, care conducea autoturismul pe direcția Sibiu – Râmnicu Vâlcea când, din cauze care urmează să fie stabilite, a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune cu un ansamblu TIR condus de un bărbat de 30 de ani, din municipiul București. În urma impactului, autoturismul a fost proiectat într-un alt autoturism care circula pe direcția Sibiu – Râmnicu Vâlcea. „Conducătoarea auto, în vârstă de 50 de ani, și o pasageră din autoturismul condus de aceasta, o femeie de 72 de ani, ambele din județul Vâlcea, au decedat la fața locului”, au transmis reprezentanții IPJ Sibiu.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier, transmite IPJ Sibiu.

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