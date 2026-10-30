Pe scurt: Cooperarea economică și învățământul dual au fost temele întâlnirilor de la Sibiu. La recepția de la Hilton au participat și landleri din Cristian, Apoldu de Sus și Turnișor, iar doi elevi au interpretat lucrări de Mozart.

Ambasadorul Austriei în România, Ulla Krauss-Nussbaumer, a efectuat o vizită oficială la Sibiu în perioada 28–30 octombrie 2026.

Programul a cuprins întâlniri cu reprezentanți ai mediului economic și universitar, precum și o recepție dedicată Zilei Naționale a Republicii Austria, potrivit comunicatului transmis de Consulatul Austriei la Sibiu.

Întâlnirile au avut ca teme dezvoltarea relațiilor economice și academice dintre Austria și România și dialogul cu reprezentanții comunității locale.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Ambasadoarea a discutat despre cooperarea economică și învățământul dual

Joi, 29 octombrie 2026, Ulla Krauss-Nussbaumer, însoțită de Andreas Huber, consul onorific al Austriei la Sibiu, a vizitat sediul companiei Englmayer România S.R.L. din Sibiu.

Aici s-a întâlnit cu Petru Mihăieș, General Manager, și cu reprezentanții companiei. Discuțiile au vizat activitatea firmei și oportunitățile de cooperare economică dintre Austria și România.

În fotografia de la această vizită apar, alături de ambasadoare, Andreas Huber și Petru Mihăieș, Radu Udila, șeful filialei Englmayer Sibiu, și Andrei Panda, manager regional Englmayer România.

Programul a continuat la Campusul Integrat pentru Învățământ Dual – PRODUAL al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu. Ambasadoarea s-a întâlnit cu prof. univ. dr. ing. Maria Vințan, decanul Facultății de Inginerie „Hermann Oberth”, și cu prof. dr. ing. Sever Gabriel Racz, președintele Senatului Universității „Lucian Blaga” din Sibiu și directorul proiectului PRODUAL.

Discuțiile de la campus au vizat cooperarea dintre universitate și companii, dezvoltarea învățământului tehnic și dual și formarea profesională în raport cu cerințele pieței muncii. Participanții au abordat și rolul parteneriatelor dintre instituțiile de învățământ și mediul de afaceri în pregătirea noilor generații de specialiști și susținerea dezvoltării economice.

Recepția de la Hilton a reunit peste 250 de invitați

În seara de joi, 29 octombrie 2026, Hotelul Hilton Sibiu a găzduit recepția oficială dedicată Zilei Naționale a Republicii Austria. Gazdele evenimentului au fost ambasadorul Ulla Krauss-Nussbaumer, consulul onorific Andreas Huber și av. Cristina Huber, viceconsul onorific al Austriei la Sibiu.

În discursul adresat celor peste 250 de invitați, ambasadoarea a vorbit despre relațiile de prietenie și cooperare dintre Austria și România, parteneriatul economic bilateral și contribuția investițiilor austriece la economia românească.

Ea a subliniat și importanța continuării colaborării în domeniile politic, economic, cultural, educațional și social.

La recepție au participat Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu, Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu, și Paul Kuttesch și Vlad Vasiu, vicepreședinți ai Consiliului Județean Sibiu.

Printre invitați s-au aflat și Reihard Guib, episcopul Bisericii Evanghelice C.A. din România, Stefan Flatterich, viceconsul la Consulatul Germaniei la Sibiu, dr. Paul-Jürgen Porr, președintele Forumului Democrat al Germanilor din România, și Mag. Christoph Grabmayr, consilier comercial în cadrul Secției Comerciale a Ambasadei Austriei.

Au fost prezenți, de asemenea, senatori și deputați, primari, reprezentanți ai autorităților locale și județene, ai instituțiilor de stat, monseniori și înalți prelați, reprezentanți ai cultelor religioase, ai instituțiilor de învățământ și cultură, ai presei și ai mediului de afaceri din Sibiu și din țară.

Corpul consular onorific a fost reprezentat prin membri ai Uniunii Consulilor Onorifici din România, organizație prezidată de Andreas Huber de la înființarea sa, în anul 2015. Din partea Uniunii au participat Endre Molnar, consul onorific al Ungariei la Drobeta Turnu Severin și membru în Consiliul Director, Daniel Plier, consul onorific al Marelui Ducat de Luxemburg la Sibiu, și Jonathan Scifo Diamantino, consul onorific al Maltei la Sibiu.

Printre oaspeții recepției s-au numărat și landlerii austrieci din Cristian, Apoldu de Sus și Turnișor. Aceste comunități istorice din Transilvania păstrează tradiții și un patrimoniu cultural legate de Austria și de regiunea Sibiului.

Momentul artistic a fost susținut de Dănuleț Andrei Călin și Capuzzo Luca, elevi ai Liceului de Artă din Sibiu. Sub îndrumarea profesoarei de pian Kálmán Emese, cei doi tineri pianiști au interpretat lucrări reprezentative ale compozitorului Wolfgang Amadeus Mozart.

FOTO – Consulatul Austriei la Sibiu / Werner Fink / Beatrice Ungar

Galerie Foto

Comentarii