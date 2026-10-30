Pe scurt: Autorul atacului nu a fost identificat. Iranul susține că patru petroliere au lovit mine navale, însă UKMTO a confirmat doar două incidente, cu mijloace de atac diferite.

Un petrolier a fost lovit în Strâmtoarea Ormuz de o mică ambarcațiune cu explozivi atașați, joi, 29 octombrie 2026, la 25 de mile marine nord-est de localitatea Khasab din Oman.

Echipajul este în siguranță, mediul nu a fost afectat, iar nava și-a continuat deplasarea după stingerea incendiului, a transmis UKMTO, potrivit Economica.net.

Nu este clar cine se află în spatele atacului. Iranul țintește frecvent nave care nu se conformează restricțiilor sale privind traversarea strâmtorii, încercând să își impună controlul asupra acestui coridor strategic și să exercite presiuni asupra Washingtonului.

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Aceste acțiuni au loc în contextul războiului lansat de SUA și Israel în februarie 2026, conflict pe care președintele american Donald Trump l-ar putea relua după alegerile intermediare din SUA.

Ora de Sibiu a scris, în februarie 2026, despre închiderea Strâmtorii Ormuz de către Gărzile Revoluționare Iraniene, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol.

Iranul a susținut joi, 29 octombrie 2026, că patru noi petroliere au luat foc în Strâmtoarea Ormuz după ce au lovit mine. UKMTO a confirmat însă numai atacul asupra petrolierului lovit de ambarcațiunea cu explozivi și un al doilea incident, în care o navă a fost lovită de un proiectil de origine neidentificată.

Comandamentul Central al SUA (Centcom) a afirmat că a ajutat țările din Golf să exporte 1,5 miliarde de barili de petrol prin strâmtoare începând din vara anului 2026, ocolind blocada Iranului. Comandamentul a dat, de asemenea, asigurări că a deminat această cale navigabilă.

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