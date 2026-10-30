Pe scurt: Binance a anunțat joi, 29 octombrie, un incident de securitate care a afectat active de circa 6,3 miliarde de dolari. Depunerile și retragerile sunt oprite, iar Tether și Circle au înghețat peste 2,4 miliarde de dolari.

Binance, cea mai mare platformă de tranzacționare a criptomonedelor din lume, a anunțat joi, 29 octombrie, că un incident de securitate a afectat active în valoare de aproximativ 6,3 miliarde de dolari. Depunerile și retragerile au fost suspendate, iar compania spune că va acoperi toate pierderile, potrivit Forbes, AFP și BBC, citate de Radio România.

Incidentul a fost descris drept „cel mai mare atac informatic din istorie”. Depășește atacul asupra platformei Bybit din februarie 2025, de 1,5 miliarde de dolari, atribuit hackerilor din Coreea de Nord.

Ce a anunțat Binance

Platforma a transmis, prin postări online, că depozitele și retragerile sunt „suspendate temporar” până când echipa încheie verificările de securitate, înghește fondurile și colaborează cu autoritățile. Anunțul a venit în jurul orei 00:30 GMT de vineri, după ce mai mulți observatori din industrie semnalaseră probleme cu câteva ore înainte.

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Codirectorul general Yi He a explicat că siguranța este prioritară și că retragerile rămân oprite până se confirmă că mediul este sigur. Compania a precizat că suma afectată poate crește pe parcursul anchetei și că va publica un raport complet după încheierea investigației. Utilizatorii sunt îndemnați să se informeze doar de pe canalele oficiale ale platformei.

Potrivit Forbes, Binance spune că va folosi fondul SAFU, destinat protejării utilizatorilor, și alte resurse proprii pentru a acoperi pierderile.

Cum s-ar fi produs atacul

Primele verificări indică faptul că laptopul unui inginer din companie ar fi fost compromis. Asta ar fi permis unui atacator să inițieze retrageri neautorizate, a transmis Binance. Ancheta continuă, iar compania nu a dat alte detalii tehnice.

Incidentul vizează platforma internațională a Binance. Serviciul pentru rezidenții americani, care funcționează separat, nu este afectat.

Fostul șef al companiei, Changpeng Zhao, rămas unul dintre principalii acționari, a scris pe X că „arată ca un atac asupra Binance”.

Câți bani au fost înghețați

Aproximativ jumătate din active au fost înghețate, cu ajutorul altor companii din domeniu. Cifrele diferă ușor între surse, în funcție de momentul la care au fost raportate.

Tether a înghețat aproximativ 1,6 miliarde de dolari, a anunțat directorul general Paolo Ardoino.

Circle, emitentul monedei USDC, a înghețat peste 800 de milioane de dolari, potrivit directorului general Jeremy Allaire.

Binance a vorbit despre circa 3 miliarde de dolari înghețați, în timp ce AFP, într-un text anterior, indica peste 2,5 miliarde.

Compania de analiză Chainalysis a estimat valoarea furată, la momentul atacului, la circa 5,9 miliarde de dolari, față de 6,3 miliarde cât indică Binance.

Coinbase, o altă platformă mare, a anunțat că nu este afectată și că monitorizează situația.

Cine ar fi în spatele atacului

Compania TRM Labs, specializată în investigații financiare, atribuie incidentul unei grupări nord-coreene numite TraderTraitor. „Avem un grad ridicat de încredere în această evaluare”, a precizat TRM într-un raport. Firma spune că mai multe elemente seamănă cu atacuri anterioare asociate Coreei de Nord, inclusiv cel asupra Bybit.

Ari Redbord, directorul pentru politici publice al TRM, a declarat pentru BBC că este un „moment de cotitură” pentru industrie. El a adăugat că atacatorul deține în continuare active furate de o valoare uriașă, deci urmărirea și recuperarea fondurilor sunt departe de final. Atribuirea aparține TRM Labs și nu a fost confirmată de autorități.

Reacția piețelor

După primele alerte, Bitcoin a scăzut cu aproximativ 4-5%. Ethereum a pierdut circa 5-6%, iar BNB, moneda platformei, între 7% și 10%, în funcție de momentul măsurării, potrivit AFP și Forbes. Alte criptomonede importante, printre care Solana, au înregistrat și ele scăderi.

Binance a fost fondată în China, în 2017, de Changpeng Zhao. Are peste 300 de milioane de utilizatori înregistrați la nivel mondial și a declarat în 2024 că deține în custodie active de peste 160 de miliarde de dolari. Platforma a făcut obiectul verificărilor autorităților de reglementare din mai multe țări.

Ce urmează

Nu a fost anunțată o dată pentru reluarea retragerilor. Binance spune că va publica un raport complet după încheierea investigației și că suma afectată se poate modifica. Autoritățile americane nu au comentat imediat la solicitarea AFP.

Informațiile se bazează pe declarațiile Binance, Tether, Circle și TRM Labs, relatate de Forbes, AFP și BBC. Textul va fi actualizat pe măsură ce apar date noi.

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