Pe scurt:
Ordinul îi impunea bărbatului să păstreze 100 de metri față de victimă și locuința acesteia și îi interzicea orice contact cu persoana protejată.
Polițiștii din Agnita au reținut joi, 29 octombrie 2026, un bărbat de 29 de ani, domiciliat în Coveș, cercetat penal pentru încălcarea măsurilor dispuse printr-un ordin de protecție.
Măsura reținerii a fost dispusă pentru 24 de ore, în baza probelor administrate, potrivit IPJ Sibiu.
Din investigațiile polițiștilor a rezultat că bărbatul nu ar fi respectat, în cursul lunii octombrie 2026, măsurile stabilite prin ordinul de protecție.
Ordinul a fost emis de Judecătoria Agnita la 3 septembrie 2026
Ordinul de protecție a fost emis de Judecătoria Agnita la 3 septembrie 2026. Prin acesta, bărbatul avea obligația de a păstra o distanță de 100 de metri atât față de victimă, cât și față de domiciliul acesteia.
De asemenea, ordinul îi interzicea contactarea victimei prin corespondență sau în orice alt mod.
Cercetările continuă la Poliția Orașului Agnita, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Agnita.
Bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție, precum și de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală pe întreg parcursul procesului penal.
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