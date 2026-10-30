Berea artizanală se vinde mai greu la Sibiu. Producătorii îngheață prețurile: „Scumpirea nu înseamnă mai mulți bani, ci mai puține vânzări”

Piața berii artizanale din județul Sibiu trece printr-o perioadă plină de provocări economice. Într-un climat financiar apăsător, în care cumpărătorii își drămuiesc tot mai atent bugetele de cumpărături, produsele de nișă devin primele la care se renunță. Producătorii locali din Sibiu confirmă că vânzările sunt pe un trend descendent, iar scăderea profitabilității a ajuns la cote alarmante, obligând micro-berăriile să caute soluții de avarie.

Scăderea de la nivel local oglindește tabloul național. Conform unor date preliminare ale Asociației Berarii României, consumul de bere la nivel național a continuat să scadă în 2026, după ce în anul precedent coborâse deja la un minim istoric de 14,4 milioane de hectolitri. Reprezentanții industriei atribuie această contracție în special majorărilor succesive de accize din ultimele 18 luni și atrag atenția că un consum redus afectează direct agricultura românească și slăbește stabilitatea locurilor de muncă de pe întregul lanț valoric.

Prețuri înghețate de teama crizei, dar marje prăbușite

Chiar dacă toate costurile de producție, ingredientele și utilitățile s-au scumpit accelerat, berarii din Sibiu au decis să nu majoreze prețurile la raft în acest an, de teama de a nu pierde definitiv clienții. În magazinele proprii sau la poarta fabricii, o sticlă de 500 ml de bere artizanală locală a rămas la un preț de 11 lei, arată Cosmin Șoaită, fondator Berăria Artizanală Sibiu SRL – Berea SB. Însă decizia de a absorbi toate scumpirile din propriul buzunar pune o presiune uriașă pe afaceri.

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„Anticipând un an dificil pe partea de cerere, am luat decizia de a nu modifica deloc prețul produselor noastre în anul 2026, păstrând prețul berii SB la 11 lei în magazinul propriu. Trebuie spus că berea artizanală este din start un produs semnificativ mai scump decât berea industrială deoarece, pe de o parte, folosim ingrediente premium, mai scumpe, iar pe de altă parte, costurile noastre fixe se răsfrâng asupra unor volume mici de producție. Altfel spus, berăriile artizanale nu pot realiza economii de scară”, precizează Cosmin Șoaiță.

Sursa: Facebook/SB bere artizanala din Sibiu

În prezent, sub 15% dintre berăriile artizanale din România mai reușesc să fie pe profit, majoritatea fiind cele care operează și propriile locații de tip restaurant sau bar. Eroziunea marjelor este evidentă dacă privim în urmă: la prețul actual de 11 lei pe sticlă, marja de profit a producătorilor este cu 30% mai mică decât în anul 2018, când o sticlă se vindea cu doar 6 lei.

Iar decizia de a nu scumpi este văzută ca o măsură temporară, imposibil de susținut pe termen lung, susține Costin Bădilă, fondatorul berii AuGustA.

„Ar fi trebuit să aplicăm niște scumpiri, dar nu am făcut-o, pentru că asta ar fi făcut să aprofundăm criza. Am încercat anul acesta să suportăm noi, dar nu o să țină lucrul acesta mulți ani la rând. (…) Probabil că scumpirile vor apărea, dar nu e un motiv de bucurie pentru mine, pentru că scumpirea nu înseamnă mai mulți bani, ci mai puține vânzări”, declară Costin Bădilă, fondatorul AuGustA.

Sibienii cumpără mai puțin: „Berea artizanală suferă prima”

Declinul vânzărilor se simte atât pe canalul HoReCa, în restaurantele și localurile din Sibiu, cât și la vânzările directe către turiști. Cumpărătorii au devenit mult mai prudenți, iar berea locală de nișă este afectată în mod direct.

„Se simte o stringență a pieței. Oamenii sunt mult mai atenți la modul în care cheltuie banii și produsele care sunt considerate nenecesare suferă primele, mai ales când este vorba de bere artizanală. În România avem încă această concepție că berea trebuie să fie ieftină. Suntem șase producători mici de bere în Sibiu și cred că niciunul dintre noi nu a simțit că a fost un an bun”, adaugă Costin Bădilă.

Sursa: Facebook/Bere AuGustA

Totodată, micii berari semnalează o anomalie pe piață. Deși berea artizanală românească reprezintă sub 1% din consumul național, ea concurează pe nișa sa cu berile de specialitate din import (care dețin circa 3% din piață).

„Diferența de costuri locale face ca o bere de specialitate produsă în Germania sau Belgia și transportată până în România să ajungă aici mai ieftină decât un produs autohton, în condițiile în care firma de acolo face profit, iar un producător de bere de la noi nu reușește acest lucru”, arată Cosmin Șoaită, fondatorul Berăriei Artizanale Sibiu (producătorul berii SB).

Există și excepții: Creșteri susținute de locațiile proprii și exportul de materii prime

Totuși, piața locală nu este complet omogenă, iar deținerea unei locații proprii de Horeca sau o strategie diferită de distribuție pot schimba ecuația. În cazul Nembeer, evoluția din 2026 contrazice trendul general de scădere, înregistrând o creștere medie de 25% a vânzărilor în primele nouă luni ale anului față de aceeași perioadă din 2025.

Reprezentanții berăriei arată că menținerea interesului pentru berea artizanală se datorează în mare parte vânzărilor directe și contactului strâns cu clienții prin intermediul propriului restaurant, Butoiul de Aur, dar și prezenței la evenimente, unde un pahar de 0,4 litri se vinde cu 20 de lei, preț păstrat neschimbat în ultimii trei ani. Însă presiunea pe costuri rămâne o realitate, fiind alimentată de dependența de importuri.

Sursa: Facebook/Nembeer

„În luna mai am majorat prețul berii vândute la keg cu aproximativ 16%. O mare parte din materiile prime pe care le folosim provin din import – din Germania, Cehia, Franța, SUA etc. – astfel că majorarea a fost determinată în special de evoluția cursului valutar și de creșterea costurilor de transport. La acestea se adaugă taxele și costurile mai mari cu utilitățile. (…) Nu observăm în acest moment o migrare evidentă către sortimente mai ieftine. Suntem pe plus atât în ceea ce privește producția și vânzările Nembeer, cât și la restaurantul nostru, Butoiul de Aur, unde avem contact direct cu consumatorul final – atât sibieni, cât și turiști. Nu putem spune că experiența noastră este reprezentativă pentru întreaga piață, însă în cazul nostru interesul pentru berea artizanală se menține, iar rezultatele din acest an confirmă acest lucru”, explică Oana Dan, co-fondator Nembeer.



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