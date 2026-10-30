Bugetul orașului Cisnădie a fost rectificat, vineri, într-o ședință extraordinară, după ce, inițial, săptămâna aceasta, consilierii locali nu s-au pus de acord în privința alocării sumelor necesare. Trei amendamente au fost, de asemenea, aprobate cu această ocazie.

Proiectul privind rectificarea bugetului local și a bugetelor instituțiilor finanțate integral sau parțial din bugetul local a fost inițiat de primar și înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare din 27 octombrie. La acea ședință, rectificarea bugetară a căzut la vot, după ce 13 consilieri locali s-au abținut.

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Primarul Cisnădiei, Mircea Orlățan, a avertizat atunci că neaprobarea rectificării poate avea efecte directe asupra mai multor servicii publice.

Rectificarea bugetară a fost aprobată din a doua încercare

O nouă ședință a avut loc vineri, de această extraordinară, la care au participat 17 consilieri locali, 13 dintre ei în sistem online. Proiectul privind rectificarea bugetului a fost aprobat cu această ocazie, fiind aduse și 3 amendamente privind sumele alocate către transport public, salubrizare și echipa de handbal.

Consiliera Mihaela Dragomir (AUR) a adus primul amendament. Aceasta a propus ca suma alocată inițial pentru decorațiunile de Crăciun să fie mutată la transportul public: „Propunerea mea este ca (…) cele 80.000 de la decorațiuni să fie mutate în totalitate la transport în comun. Vom avea 680.000 cu această mutare. (…) Într-o achiziție de decorațiuni și asigurarea transportului public pentru locuitori, cred că proprietatea este transportul”. Amendamentul a fost aprobat.

Grupul USR a venit cu alte două amendamente, unul referitor la salubrizare și altul referitor la Clubul Sportiv Măgura, ambele fiind aprobate.

„Referitor la salubrizare, din creditul de 10.300 s-au plătit 9.500. Deci pentru lunile noiembrie și decembrie sunt necesari cam 1.800 lei. Suplimentarea de 40.000 lei propusă nu acoperă această sumă. Pentru Clubul Sportiv Măgura am propus o suplimentare de 200.000 lei care permite continuarea activității competiționale, iar ceilalți 150.000 i-am direcționat către obligații urgente”, a menționat reprezentantul USR.

Discuții pe seama școlii și grădiniței din Arhitecților

Grupul USR a propus un amendament și la capitolul învățământ, cu privire la școala ce se va construit în Cartierul Arhitecților. Aleșii locali aveau temeri că termenul de 6 luni pentru emiterea autorizației de construire pentru noua grădiniță ar putea fi depășit, dar și că suma de 220.000 de lei pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru școală e prea mare.

„Problema de aici este că, având 6 luni de zile, am putea depăși termenul asumat de 6 martie pentru autorizația de construire. (…) Noi propunem acum pentru obiectivul școală primară și gimnazială în Arhitecților 75.000 de lei, și un credit de angajament de 264.000 lei pentru 2026”, au menționat reprezentanții USR.

Primarul Mircea Orlățan a dat asigurări că termenul pentru autorizația de construire a grădiniței nu va fi depășit. De asemenea, a menționat că pentru proiectul școlii gimnaziale, în valoare de 20 de milioane de lei, este nevoie să se facă o alocare de 220.000 de lei, chiar dacă banii aceștia nu vor plătiți anul acesta.

„Școala va fi de o capacitate mare, iar estimarea pentru această investiție este de peste 20 milioane de lei. Va fi probabil 24 milioane de lei, pentru că se vor extinde costurile din cauza inflației. Cei 220.000 de lei pentru studiul de fezabilitate reprezintă 1% din valoarea proiectului și consider că este o cheltuială foarte bine dimensionată. Pe de altă parte, noi, în general, facem contractele de proiectare cu plăți în tranșe. Vom plăti anul acesta o valoare mai mică, dar pentru a putea contracta, cei 220.000 de lei trebuie să îi cuprindem în buget. (…) În privința grădiniței, proiectul este în achiziție publică în faza finală de evaluare a ofertelor și este sigur că vom obține autorizația de construire, nu vom prelungi acel termen”, a clarificat Mircea Orlățan.

Consilierii USR au solicitat o pauză pentru a discuta despre acest subiect, iar ulterior, când au revenit, au decis să retragă amendamentul privind școala: „Am înțeles și argumentele domnului primar. (…) În aceste condiții, încercăm să avem încredere că respectăm termenul de 6 martie și ne retragem amendamentul”.

În cadrul aceleiași ședințe s-au purtat discuții și despre bursele speciale și cele de excelență acordate de primărie.

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