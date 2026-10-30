Elevii de liceu de la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu (CNGL) au participat, în Săptămâna Altfel (19 – 23 octombrie 2026), la o nouă serie de workshopuri de orientare în carieră, organizate în Sala Festivă a colegiului. Întâlnirile fac parte din proiectul Career Rookies, inițiat de elevii Voicu-Andrei Tomescu și Ilinca Tomescu, al cărui scop este să faciliteze dialogul dintre liceenii CNGL și profesioniști activi în diverse domenii.

A fost a doua serie de workshopuri din cadrul proiectului, după cele organizate în Săptămâna Verde (30 martie – 3 aprilie 2026).

Foto: CNGL

De ce un proiect de orientare în carieră

Potrivit organizatorilor, elevii de liceu se confruntă frecvent cu dificultăți în alegerea unei cariere sau a unei universități, din cauza lipsei de informații practice și a contactului direct cu mediul profesional. Inițiatorii proiectului atrag atenția că universitățile, din străinătate și din România, propun tot mai multe programe și specializări noi, unele meserii dispar, iar altele apar și evoluează constant, astfel că presiunea asupra liceenilor de a lua decizii privind viitorul profesional devine tot mai mare.

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Pornind de la aceste realități, echipa Career Rookies organizează workshopuri în care elevii pot interacționa direct cu profesioniști din domenii variate. Invitații sunt, în cele mai multe cazuri, absolvenți ai liceului (alumni), selectați în funcție de interesele și curiozitățile elevilor. Scopul întâlnirilor este crearea unui spațiu deschis pentru dialog, în care elevii să poată pune întrebări unor oameni care au parcurs deja drumul spre o carieră și pot împărtăși experiențe proprii, succese, dificultăți și lecții învățate.

Domeniile abordate sunt stabilite în funcție de preferințele elevilor, exprimate prin chestionare periodice. Primul chestionar a fost realizat în săptămâna 9 – 13 februarie 2026, sub forma unui Google Form. Pe baza opțiunilor exprimate de elevii CNGL au fost planificate workshopurile de până acum, în domenii precum medicina, arhitectura, IT, management, marketing, finanțe – bănci de investiții, drept, antreprenoriat și consiliere în carieră.

Prin organizarea workshopurilor, elevii din echipă și-au dezvoltat și exersat abilități de project management, realizare de website, web design, copywriting, fotografie și promovare prin social media. Echipa proiectului, formată din elevi și profesori, este prezentată pe site-ul Career Rookies.

Foto: CNGL

Workshopurile organizate până acum

22.10.2026 – Mihai Balaban, CEO & Business Partner UNIMAT și profesor asociat ULBS – workshopul „Antreprenoriatul: idei, curaj și responsabilitate. Cum să descoperi ceea ce vrei să faci în viață”;

21.10.2026 – Cristina Nistor, consilier de orientare în carieră acreditat oficial – workshopul „Cum începi să explorezi lumea profesiilor”;

19.10.2026 – Alexandru Suciu, decan Barou Sibiu – workshopul „Dincolo de robă: viața de avocat”;

03.04.2026 – Marius Floca, director de Conformitate și Reglementare la TP ICAP Plc. – workshopul „Educație financiară pentru un viitor sustenabil”;

02.04.2026 – Dan Miricescu, profesor universitar la Facultatea de Inginerie din cadrul ULBS – workshopul „Marketingul și Managementul responsabil”;

01.04.2026 – Adrian Florea, profesor universitar la Facultatea de Inginerie din cadrul ULBS – workshopul „IT pentru viitor”;

31.03.2026 – Diana Constantinescu, arhitect – workshopul „Arhitectura și natura”;

30.03.2026 – Mihai Negrea, medic specialist cardiolog la Spitalul Municipal Sibiu, și Teodora Anghel-Mic, medic rezident cardiolog – workshopul „Sănătatea noastră – sănătatea planetei”.

Mai multe detalii despre workshopuri și invitați se regăsesc aici.

Până în prezent, proiectul a însumat 8 workshopuri organizate, 877 de elevi invitați și peste 900 de participanți (unii elevi au participat la mai multe workshopuri). Echipa care lucrează la proiect este formată din 7 elevi și 4 profesori. Următoarele workshopuri vor avea loc în Săptămâna Verde 2027, la CNGL.

Foto: CNGL

„Ne dorim ca sistemul «să rămână după noi»”

Cei doi elevi inițiatori ai proiectului explică obiectivele Career Rookies:

„Proiectul nostru nu își propune să înlocuiască consilierea profesională, însă poate oferi ceva foarte important: claritate, idei și perspective noi. Dacă activitățile organizate de noi vor reuși să aducă măcar puțin mai multă siguranță unora dintre colegi, atunci ne vom considera scopul atins. Un obiectiv secundar al nostru, dar la fel de important, a fost să realizăm un sistem (metodologie) care să funcționeze – plan de proiect, activități necesare și cronologia lor, modele de emailuri, tipuri de întrebări pentru speakeri, rolurile necesare în echipă, pipeline de posibili invitați, etc. Ne dorim ca sistemul «să rămână după noi», astfel încât proiectul să poată fi continuat de alți elevi, după absolvirea noastră”. Voicu-Andrei Tomescu și Ilinca Tomescu, inițiatorii proiectului Career Rookies

Și conducerea Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu apreciază inițiativa:

„Activitățile din cadrul proiectului Career Rookies au încurajat dialogul, întrebările și implicarea activă. Echipa din spatele proiectului, formată din elevi dedicați, a avut un rol esențial în crearea unei atmosfere prietenoase și deschise, în care fiecare participant s-a simțit încurajat să își exprime curiozitățile și ideile. Faptul că această inițiativă a pornit de la elevi face ca impactul ei să fie cu atât mai puternic: este dovada că schimbarea poate începe chiar din interiorul comunității școlare, atunci când există inițiativă, colaborare și dorința de a aduce ceva nou. Aceste workshopuri au fost mai mult decât simple întâlniri – au fost experiențe care au deschis minți și au oferit direcții. Pentru elevii din CNGL, au fost zile în care viitorul a părut mai clar, mai accesibil și, mai ales, mai aproape.” Conducerea Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu

Mai multe informații despre proiect sunt disponibile pe career-rookies.ro.

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