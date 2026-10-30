Cât costă la Sibiu să-ți pregătești bicicleta pentru ”iernat”: reviziile ajung și la peste 300 de lei / foto

Odată cu răcirea vremii, bicicliștii din Sibiu încep să își pregătească bicicletele pentru sezonul rece. Unii aleg să le ducă în service pentru o revizie completă, înainte de a le depozita până la primăvară, în timp ce alții continuă să le folosească și în timpul iernii. Prețurile pentru o revizie pornesc de la 100-150 de lei și pot depăși 300 de lei, în funcție de operațiunile necesare și de componentele bicicletei.

La atelierul de biciclete de pe strada Ștrandului, Nicolae Lazăr spune că există mai multe categorii de clienți. O parte dintre bicicliști vin din timp pentru verificări, chiar înainte de încheierea sezonului, în timp ce alții amână întreținerea până la primăvară.

Mecanicul recomandă ca bicicletele să fie verificate înainte de sezonul rece, deoarece apa, noroiul și murdăria acumulate în timpul utilizării pot afecta componentele, în special lanțul și rulmenții roților.

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„Din punctul meu de vedere, recomandarea este să fie servisată înainte de sezonul de iarnă, luată de la A la Z, curățate și gresate toate părțile de rulare. De-a lungul sezonului se adună agenți care influențează funcționalitatea bicicletei: apă, mizerie, noroi, mai ales la lanț și la rulmenții roților. Apa rămâne și poate provoca rugină în perioada iernii, iar ulterior se complică și costurile”, explică Nicolae Lazăr.

O revizie de bază, care include reglajele necesare, pornește de la 150 de lei. Dacă sunt necesare operațiuni suplimentare, precum gresarea rulmenților și curățarea transmisiei, costul poate ajunge la 250 de lei. Pentru o revizie premium, tarifele depășesc 300 de lei.

Prețul final depinde și de categoria bicicletei și de calitatea componentelor. De exemplu, lanțurile pot costa între 50 și 90 de lei, iar diferențele de preț se regăsesc și la alte piese. „Bicicletele sunt diferite și fiecare are costul ei. Una este să faci o servisare la componente medii și alta la unele premium. Nu am mai mărit prețurile pentru manoperă, însă piesele s-au scumpit din cauza inflației. Sunt componente care au ajuns să coste cu 30-40 de lei mai mult”, spune mecanicul.

Potrivit acestuia, tot mai mulți tineri investesc în biciclete de calitate, iar unii proprietari sunt foarte atenți la modul în care le întrețin. Există inclusiv clienți care își păstrează bicicletele în casă, nu pe balcon, pentru a le proteja.

La Martin Bike, revizia de iarnă costă între 100 și 200 de lei

La Martin Bike, atelier situat pe strada Ocnei, pregătirea bicicletelor pentru perioada rece presupune, în principal, curățarea și verificarea componentelor înainte de depozitare.

Costin Marius spune că nu foarte mulți bicicliști aleg să facă o revizie în această perioadă, iar printre cei care solicită astfel de servicii se numără în special proprietarii bicicletelor mai scumpe. „Nu toată lumea vine să își facă revizii de iarnă sau pregătire. Sunt puțini care fac asta. Cei cu biciclete scumpe vin și își fac revizii: curățări la angrenaj, verificarea componentelor, ca totul să fie funcțional pentru sezonul viitor. Se verifică lanțul, se ung manetele schimbătoarelor și se fac toate operațiunile de mentenanță”, explică reprezentantul Martin Bike.

O revizie completă costă între 100 și 200 de lei, în funcție de componentele bicicletei și de operațiunile necesare. Tarifele au rămas la același nivel ca anul trecut. „Prețul este la fel ca anul trecut. Încercăm să menținem un preț pe linia de plutire, astfel încât oamenii să vină să își facă service-ul”, a mai spus Costin Marius.

Atelierul nu oferă servicii de depozitare a bicicletelor pe timpul iernii, iar reprezentantul acestuia spune că astfel de servicii sunt disponibile doar în puține service-uri.

Tot mai mulți sibieni folosesc bicicleta și iarna

Deși o parte dintre bicicliști aleg să își pregătească bicicletele pentru depozitare, există și persoane care continuă să circule în sezonul rece. Nicolae Lazăr observă că interesul pentru mersul pe bicicletă este în creștere, inclusiv în rândul tinerilor.

Tot mai mulți aleg biciclete electrice, care le permit să parcurgă distanțe mai mari și să ajungă la serviciu fără efortul fizic obișnuit. „Sunt și oameni care își iau echipament pentru sezon și merg cu bicicleta și iarna. Trendul este tot mai crescător. Lumea își dă seama că ajungi mai repede cu bicicleta. Tendința este și către bicicletele electrice, pentru că le poți folosi în alte condiții. Te ajută și vara, și iarna și nu transpiri când mergi la serviciu”, spune Nicolae Lazăr.

Mecanicul observă că tot mai mulți tineri, inclusiv cei cu vârste între 15 și 22 de ani, sunt interesați de biciclete și aleg modele mai performante. În același timp, bicicliștii de peste 50 de ani rămân o categorie constantă de clienți.

Pentru cei care continuă să folosească bicicleta în sezonul rece, verificarea frânelor, a transmisiei, a lanțului și a rulmenților este importantă pentru funcționarea în siguranță.

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