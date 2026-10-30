Pe scurt: Dozele de insulină administrate greșit și nerespectarea regimului alimentar se numără printre problemele întâlnite în compartimentul de diabet din Sibiu. Educația pacientului și a familiei include recunoașterea hipoglicemiei, monitorizarea glicemiei și prevenirea complicațiilor.

Nerespectarea tratamentului și a regimului alimentar, administrarea greșită a dozelor de insulină și neuropatia cu risc de picior diabetic se numără printre principalele probleme întâlnite la pacienții Compartimentului Diabet, Nutriție și Boli Metabolice din Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu.

Explicațiile sunt oferite de medicul Cheregi Bianca Gabriela, asistent coordonator al compartimentului, într-un interviu publicat de Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu.

În îngrijirea persoanelor cu diabet zaharat și boli metabolice, asistenta șefă și echipa de asistenți medicali au responsabilități care țin de prevenirea complicațiilor grave, continuarea tratamentului și educația terapeutică a pacientului.

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Asistenta șefă coordonează resursele și organizează activitatea secției. Tot ea urmărește respectarea normelor sanitare și a măsurilor de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale, inclusiv curățenia și dezinfecția, precum și aplicarea protocoalelor medicale de către echipă.

Aceste responsabilități includ punerea în practică a planului de îngrijiri și verificarea regimului alimentar al pacientului.

Asistenții medicali monitorizează parametrii vitali, transmit între schimburi informațiile complete despre fiecare pacient și efectuează profile glicemice multiple. Ei administrează insulina și/sau medicația antidiabetică indicate de medicul curant, oferă sfaturi despre alimentație și îi învață pe aparținători să recunoască semnele unei hipoglicemii sau hiperglicemii.

Evaluarea pacienților urmărește și prevenirea complicațiilor diabetului, prin verificarea piciorului diabetic, identificarea lipodistrofiilor apărute în urma administrării greșite a insulinei și evaluarea regimului alimentar.

Setea excesivă și urinarea frecventă sunt motive pentru un consult medical

Asistenta Cheregi Bianca Gabriela explică faptul că o persoană ar trebui să solicite un consult pentru depistarea diabetului dacă se confruntă cu urinare frecventă, sete excesivă și foame exagerată, manifestări numite poliurie, polidipsie și polifagie. Scăderea inexplicabilă în greutate este un alt semn care justifică prezentarea la medic.

Printre manifestările secundare și complicațiile diabetului se pot număra oboseala cronică, vederea încețoșată, vindecarea lentă a tăieturilor și zgârieturilor, infecțiile urinare repetate sau infecțiile pielii. Amorțeala și furnicăturile la nivelul mâinilor ori picioarelor sunt, de asemenea, manifestări menționate de asistenta coordonatoare.

„Educația terapeutică a pacientului este pilonul principal în managmentul diabetului zaharat”, spune Cheregi Bianca Gabriela.

Sprijinul oferit de asistenți se adresează atât pacientului, cât și aparținătorului și este reluat ori de câte ori este nevoie.

Acest sprijin presupune îmbunătățirea cunoștințelor despre regimul alimentar, dar mai ales recunoașterea din timp a semnelor de hipoglicemie sau hiperglicemie, situații care pot pune viața în pericol.

Pacienții sunt învățați să integreze îngrijirea bolii în rutina zilnică: administrarea insulinei sau a medicației orale și monitorizarea glicemiei cu glucometrul sau senzorii de glicemie. Totodată, ei trebuie să își evalueze alimentația zilnică prin controlul carbohidraților, să se hidrateze corespunzător și să includă activități fizice în program.

Controalele periodice urmăresc ochii, rinichii, nervii și sistemul cardiovascular

Alimentația echilibrată și activitatea fizică au un rol important în prevenirea și controlul diabetului zaharat și al bolilor metabolice, explică asistenta coordonatoare. Modificarea stilului de viață poate reduce riscul de a dezvolta diabet, iar nutriția adecvată influențează direct glicemia, masa corporală și profilul lipidic. Mișcarea influențează metabolismul și are efecte benefice asupra glicemiei.

Pentru prevenirea complicațiilor, recomandările prezentate în interviu includ menținerea hemoglobinei glicozilate în parametrii stabiliți, controlul strict al tensiunii arteriale și al profilului lipidic, alături de adoptarea unui stil de viață sănătos.

Complicațiile cronice ale diabetului pot afecta ochii, rinichii, nervii și sistemul cardiovascular. Monitorizarea atentă poate contribui la amânarea sau prevenirea acestora.

În privința investigațiilor și controalelor periodice, Cheregi Bianca Gabriela menționează efectuarea analizei hemoglobinei glicozilate la șase luni, consultul medical de specialitate și măsurarea tensiunii arteriale. Anual, sunt recomandate examinarea oftalmologică, determinarea raportului albumină-creatinină urinară, profilul lipidic complet și evaluarea neurologică a picioarelor.

Mesajul adresat de asistenta coordonatoare persoanelor care trăiesc cu diabet și celor cu factori de risc pune accent pe respectarea indicațiilor medicale, informarea corectă, prevenirea activă și schimbările în alimentație și în stilul de viață: „Diabetul nu ne definește viața ci modul în care îl gestionăm este decisiv.”

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