Pe scurt: O decizie a Înaltei Curți din 2026 clarifică de ce zilele restante mai vechi de 18 luni nu sunt automat pierdute. Contează dacă angajatorul a oferit posibilitatea reală de a lua concediul.

Zilele de concediu de odihnă rămase nefolosite la sfârșitul anului nu se pierd automat. Dacă salariatul nu le-a putut efectua din motive justificate, angajatorul trebuie să îi permită recuperarea lor într-un interval de 18 luni, calculat de la începutul anului următor, potrivit Știrile ProTV.

Concediul nu poate fi transformat în bani cât timp contractul individual de muncă este în derulare. Compensarea este permisă numai la încetarea acestuia, cu respectarea excepțiilor legale. O decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție din 2026 clarifică și situația zilelor restante mai vechi.

Orice salariat are dreptul la concediu de odihnă anual plătit, cu o durată minimă de 20 de zile lucrătoare. Numărul efectiv este stabilit prin contractul individual de muncă: angajatorul poate acorda mai multe zile, dar nu poate coborî sub limita legală.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Sărbătorile legale în care nu se lucrează și zilele libere plătite stabilite prin contractul colectiv de muncă nu sunt incluse în durata concediului de odihnă.

Cel puțin trei zile lucrătoare suplimentare de concediu sunt acordate salariaților care lucrează în condiții grele, periculoase sau vătămătoare, persoanelor nevăzătoare, persoanelor cu dizabilități și tinerilor care nu au împlinit 18 ani.

Zilele nefolosite din 2026 pot fi recuperate până la 30 iunie 2028

Concediul de odihnă trebuie efectuat în fiecare an. Pot exista însă motive justificate care împiedică folosirea tuturor zilelor, precum activitatea companiei, probleme de organizare sau alte împrejurări obiective.

În aceste situații, angajatorul trebuie să ofere posibilitatea recuperării zilelor în următoarele 18 luni, calculate de la începutul anului care urmează celui pentru care a fost acordat concediul. Astfel, concediul nefolosit din 2026 poate fi efectuat în perioada 1 ianuarie 2027 – 30 iunie 2028.

Depășirea termenului nu înseamnă însă pierderea automată a oricărui drept asupra zilelor restante. Prin Decizia nr. 40 din 9 martie 2026, Înalta Curte de Casație și Justiție a clarificat condițiile în care acestea mai pot fi compensate în bani la încetarea raportului de muncă.

Dreptul la compensare poate fi păstrat și după expirarea celor 18 luni dacă angajatorul nu i-a oferit efectiv salariatului posibilitatea de a-și lua concediul. În schimb, dacă angajatul a avut această posibilitate, a fost informat și a ales să nu efectueze zilele de odihnă, dreptul la compensarea zilelor mai vechi poate fi pierdut.

Decizia ÎCCJ stabilește că termenul de prescripție de trei ani pentru solicitarea compensației aferente zilelor pentru care dreptul se menține începe de la data încetării raportului de muncă. Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene prevede, de asemenea, că angajatorul trebuie să ofere posibilitatea reală de efectuare a concediului și să informeze salariatul asupra consecințelor neutilizării acestuia.

Concediile se efectuează pe baza unei programări colective sau individuale, stabilite de angajator cu consultarea sindicatului, a reprezentanților salariaților ori a angajatului, după caz. Potrivit articolului 148 din Codul muncii, programarea pentru anul următor trebuie făcută până la sfârșitul anului calendaristic în curs.

La programarea individuală poate fi stabilită data exactă a concediului sau o perioadă de cel mult trei luni în care acesta poate fi efectuat. Dacă programarea este făcută pe perioade, salariatul trebuie să solicite concediul cu cel puțin 60 de zile înainte.

Dacă zilele sunt împărțite în mai multe perioade, angajatorul trebuie să asigure cel puțin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt într-un an calendaristic.

Angajatorul poate ține cont de organizarea activității și poate discuta o altă perioadă pentru concediu, dar nu poate refuza arbitrar acest drept sau împiedica în mod repetat efectuarea lui. Salariatul trebuie, la rândul său, să respecte programarea și termenele de solicitare. Dacă apar motive obiective care împiedică plecarea în concediu, reprogramarea trebuie discutată cu angajatorul.

Plata concediului restant este permisă doar la încetarea contractului

Cât timp contractul individual de muncă este în derulare, salariatul nu poate cere bani în locul zilelor de odihnă. Nici angajatorul nu poate decide să achite contravaloarea lor pentru a evita acordarea concediului. Articolul 146 alineatul (3) din Codul muncii permite compensarea în bani a concediului neefectuat numai la încetarea contractului individual de muncă.

Pentru personalul din instituțiile și autoritățile publice există o excepție temporară. Potrivit Legii nr. 141/2025, în anul 2026 nu se acordă compensarea în bani, la încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu, pentru concediile neefectuate aferente anului 2026. Regula se aplică indiferent de sistemul de finanțare și de subordonarea instituției sau autorității publice.

La încetarea raportului de muncă, angajatorul trebuie să calculeze zilele cuvenite și neefectuate pentru care salariatul păstrează dreptul la compensare. Regula se aplică în cazul demisiei, concedierii, acordului părților sau expirării unui contract pe durată determinată, cu respectarea excepțiilor prevăzute de lege.

Pentru zilele restante mai vechi de 18 luni trebuie analizat dacă angajatorul a oferit posibilitatea reală de efectuare a concediului, potrivit criteriilor stabilite prin Decizia ÎCCJ nr. 40/2026. Compensarea se acordă pentru zilele neefectuate pentru care dreptul la plată nu s-a pierdut.

Comentarii